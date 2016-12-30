В этом году в гостиницах выросло число туристов

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

В этом году количество туристов, обслуженных в гостиницах Латвии, немного увеличилось, заявила в интервью Латвийскому радио президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Санта Грайксте.

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Тем не менее 2016 год с численной точки зрения и по заполняемости гостиниц был аналогичен предыдущему.

Опасения вызывает снижение цен в гостиницах Латвии при том, что затраты не снижаются, а предприниматели должны думать об инвестициях и зарплатах работников. От этого может пострадать качество обслуживания.

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По словам Грайксте, в уходящем году цены в латвийских гостиницах уменьшились на 3-4%.

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