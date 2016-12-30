Зачем Мамыкин встречался с Асадом и что он ему подарил

Депутат Европарламента Андрей Мамыкин («Согласие») в Дамаске вручил президенту Сирии Башару аль Асаду серебряную монету с изображением Риги и сказал, что в Латвии немало людей относится с симпатией как к главе сирийского государства, так и к простым сирийцам.

Как сообщили в бюро Евродепутата, в Дамаск Мамыкин прибыл по приглашению правительства Сирии. Вместе с Мамыкиным в составе неофициальной делегации Европарламента с такой же миссией находятся депутат от Эстонии Яна Тоом (ALDE) и депутат от Италии Стефано Маулу (EPP). С главой сирийского государства встречались одновременно как группа депутатов Европарламента, так и делегация Совета Федерации (верхней палаты) парламента России во главе с сенатором, послом Константином Косачевым.

«Это уникальный и не имевший место ранее формат встречи, - заявил Мамыкин.

- Вместе встретились сенаторы России и депутаты Европарламента. Несмотря на кардинально разные политические взгляды на будущее Сирии стран Запада и России, несмотря на резолюцию Европарламента, приравнивающую Россию к ИГИЛ, участники встречи сошлись во мнении, что ЕС и Россия могут и должны сотрудничать при разрешении сирийского кризиса», - рассказал Мамыкин.

Реклама

В конце встречи Мамыкин подарил Башару Асаду серебряную монету Банка Латвии с изображением Рижского замка и заверил, что «в Латвии немало людей относится с симпатией как к главе сирийского государства, так и к простым сирийцам».

Помимо встречи с президентом страны, Мамыкин в составе неофициальной группы евродепутатов провел встречу со спикером Национального Совета (парламента) Сирии Хадией Аббас и лидерами политических фракций сирийского парламента. Также латвийский европарламентарий посетил один из центров для временно перемещенных лиц неподалеку от столицы.

Министр иностранных дел Латвии осудил встречу, назвав ее недопустимой.

Еще по этой теме