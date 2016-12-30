Зачем Мамыкин встречался с Асадом и что он ему подарил

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Депутат Европарламента Андрей Мамыкин («Согласие») в Дамаске вручил президенту Сирии Башару аль Асаду серебряную монету с изображением Риги и сказал, что в Латвии немало людей относится с симпатией как к главе сирийского государства, так и к простым сирийцам.

Как сообщили в бюро Евродепутата, в Дамаск Мамыкин прибыл по приглашению правительства Сирии. Вместе с Мамыкиным в составе неофициальной делегации Европарламента с такой же миссией находятся депутат от Эстонии Яна Тоом (ALDE) и депутат от Италии Стефано Маулу (EPP). С главой сирийского государства встречались одновременно как группа депутатов Европарламента, так и делегация Совета Федерации (верхней палаты) парламента России во главе с сенатором, послом Константином Косачевым.

«Это уникальный и не имевший место ранее формат встречи, - заявил Мамыкин.

- Вместе встретились сенаторы России и депутаты Европарламента. Несмотря на кардинально разные политические взгляды на будущее Сирии стран Запада и России, несмотря на резолюцию Европарламента, приравнивающую Россию к ИГИЛ, участники встречи сошлись во мнении, что ЕС и Россия могут и должны сотрудничать при разрешении сирийского кризиса», - рассказал Мамыкин.

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В конце встречи Мамыкин подарил Башару Асаду серебряную монету Банка Латвии с изображением Рижского замка и заверил, что «в Латвии немало людей относится с симпатией как к главе сирийского государства, так и к простым сирийцам».

Помимо встречи с президентом страны, Мамыкин в составе неофициальной группы евродепутатов провел встречу со спикером Национального Совета (парламента) Сирии Хадией Аббас и лидерами политических фракций сирийского парламента. Также латвийский европарламентарий посетил один из центров для временно перемещенных лиц неподалеку от столицы.

Министр иностранных дел Латвии осудил встречу, назвав ее недопустимой.

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