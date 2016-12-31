Новогоднее настроение: в поисках позитива. 2016 - прощай!..

Кого не спроси, все твердят: плохой был год, тяжелый, трудный. Одно слово - високосный… Слишком много принес он потерь, болезней и утрат, терактов, катастроф и неприятностей. Да еще непредсказуемость в политике - весь этот Brexit и нежданчик Дональд Трамп - еще неизвестно как это все на нашей местной жизни аукнется. Много было и несбывшихся надежд. И даже погода - и та подвела: и осень хмурая, и лето было - не лето, и Рождество пришло без снега…

Но не бывает же так, чтобы за весь год - ни проблеска, ни грамма позитива, говорю я себе. Наверняка что-то умное, доброе, дальновидное все же сделано, может быть, не заметили? Может, каких-то судьбоносных решений родного правительства мы просто не оценили или вообще не заметили?..

Ведь далеки же они у нас от народа - живут там, в своих коридорах власти, как-то очень сами по себе.

- Бестолковые они у нас какие-то, власти-то... - Вздыхает знакомая портниха, хозяйка крошечной мастерской, у которой золотые руки, много клиентов из своего же спального района и... копеечные, если правду сказать, расценки на работу. Клиент к ней идет не самый богатый, но уж кто пришел, тот всегда мастерскую еще кому-нибудь посоветует: надо ли брюки укоротить, пальто перешить или заплатку на загубленную новую вещь поставить - отличное будет отличное качество.

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Говорим про налоги, про умников из правительства, чуть было не прихлопнувших на корню весь мелкий бизнес, вроде этой вот мастерской. И моя собеседница рассуждает: и чего они хотят-то? Чтобы мы, закрыв свои лавочки, на шее государства сидели, пайки да пакеты с крупами-макаронами просили? Говорит, что ведь каждый хозяин знает: нельзя у работника отнимать всего, его хотя бы кормить надо. Рассказывает про Испанию - слышала по радио на днях - там с такой мелюзги мастеровой по десять лет налогов не берут, а у нас - вынь, да положь...

Пытаюсь свернуть разговор к позитиву: мол, все же кончилось хорошо, отменили пока что эту «сотню» с носа, ведь так?.. Нет, возражает мне мастерица, отменили-то налог только на год, а что потом - что? На чем мы эту лишнюю сотню заработаем?.. Что правда - то правда, налогов по полной программе такие мастерские-малютки и сейчас не платят и впредь... не планируют. И мы, клиенты, с ними заодно, ведь если платить, цены здесь подпрыгнут как минимум вдвое - у конкурентов вокруг они и сейчас сильно выше.

... А позитив, кстати, вот он, у швейной машинки лежит. Шьется нарядное девчоночье платье к первому новогоднему балу. Пока болтаем с мастерицей, еще заходит гражданин: не хотим ли мы купить отличный кофе? Цена - почти как в супермаркете, но кофе по-настоящему хороший, немецкий, расфасован в Германии, для себя делали. Все же знают, что наши продукты от качественных по вкусу весьма отличаются. Много таких предложений, они повсюду! Даже не спрашиваете, платит ли кто из коммивояжеров нового времени налоги!..

Настроение предновогоднее, и кофе мы у него купили. Повеселев, рассказывает человек с кофейными баулами такую историю. Давно, в эпоху первоначального накопления капитала, когда все ринулись в бизнес, решили они с другом тоже сделать бизнес. Получили какими-то правдами и неправдами доступ на крупную конференцию, куда прочим хода не было - и заказ, сделать для участников классные сувениру на память: но чтоб стильно, и с хорошим качеством. Еще как купят! Со стилем - справились, с качеством - тоже, вот только цена... Товар хвалили, щупали, языками восторженно цокали... но никто ничего не купил.

Мораль сей басни, оказалась в том, что промахнулся наш собеседник тогда только лишь ... в ценообразовании. Молодые были, глупые... подсчитали, сколько нужно, чтоб съездить в Париж. «Вот и наше правительство так рассуждает... - говорит наш личный поставщик кофе. - Подсчитали они, видать, сколько не хватает в казне, столько и решили налогом с нас собрать. Вот и вся экономика! А что там дальше - хоть трава не расти... Дальше будет новое правительство...» На том мы с собеседниками и распрощались.

Ну да ладно, хватит уже про налоги. Пора о праздничном столе подумать. По пути к супермаркету вспоминаю: мы ведь более полугода в 2016 жили, практически, позабыв об инфляции. Правда, к осени инфляция вернулась, с начала года продукты подорожали на 3,6 процента. Зато электричество дешевело, а рабочая сила - дорожала, значит, и в кошельке у работающих должно было чуть-чуть прибавиться.

Спросите у друзей-знакомых, что они собираются ставить на праздничный стол - и окажется, что не так мы и плохо живем...

Хотелось бы побольше солнца, побольше времени проводить с самыми любимыми и родными людьми, побольше денег... Болеть, конечно, в нашей стране категорически нельзя, но... это слишком дорогое удовольствие. И с реформированием образования пока что не вышло ничего особо хорошего.

Зато есть хорошие врачи - и хорошие учителя. А как мощно проявила себя народная инициатива - вспомните, как, например осенью люди спасали латвийский «Дзинтарс», когда у знаменитого парфюмерного бренда возникли проблемы почти неразрешимые? В сентябре предприятие попало в список 100 крупнейших должников, и когда кто-то бросил клич в соцсетях народ повалил в фирменные магазины «Дзинтарса». За неделю продажи возросли втрое!...

Когда говоришь с людьми, понимаешь, что со стороны - в том числе со стороны государства - никто не ждет ни помощи, не позитива. Понимает народ: какой сделаешь свою жизнь, чем наполнишь будни и праздники близких - столько и будет у вас хорошего, вдохновляющего, доброго. И не так уж и мало вокруг примеров.

Приятель мой собирается дочку на хутор к латвийскому «Деду Морозу» везти - есть, оказывается такое место в Пиебалге... В мастерской, где вручную расписывают елочные шары они уже были (маму ждет сюрприз - в новогоднюю ночь этот самый шар повесят на елку). Родственники посмотрели премьеру «Фауста» - говорят, в нашей Опере это просто-таки событие года!.. А какой в Русском театре отгуляли юбилей любимца публики - актера Якова Рафальсона!..

Кстати, о знаменитых юбилярах 2016 года стоит особо сказать. 80-летия в этом году отметили сразу много мастеров культуры. Маэстро Раймонд Паулс, кинорежиссер Янис Стрейч, скульптор Виктория Пельше, художник Артур Никитин... Очень вдохновляет пример людей, давно определенных в классики - красиво ведь празднуют!.. Премьерами, дисками, выставками и ретроспективами снятых за целую жизнь фильмов.

Так что есть за что сказать спасибо уходящему, 2016 году. Пусть следующий будет лучше, счастливее, веселее. Всех - с наступающим!

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