Тест: Какой подарок ты найдешь под новогодней ёлкой?

Фото: Flickr / Andrew Malone

Если в 2016-ом ты вел себя хорошо, Дед Мороз наверняка уже припас для тебя долгожданный подарок... Какой? Узнай это, ответив на 10 вопросов, подготовленных Русским TVNET. Но а если в уходящем году ты не был примером для подражания, мы все же советуем тебе понадеяться на чудо и также пройти тест - ведь, возможно, новогодний старец с волшебным мешком все-таки решит навестить и твой дом!