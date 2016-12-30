В последний день года температура воздуха приблизится к рекордной

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

В субботу, 31 декабря, температура воздуха в Латвии может достичь рекорда - прогнозируется, что столбики термометров поднимутся до +5,+8 градусов.

В соответствии с данными Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекорд максимальной температуры воздуха для 31 декабря в Латвии был установлен в 1975 году - +7,7 градуса.

В последний день 2016 года будет пасмурно, во многих регионах ожидается моросящий дождь. Дождливее всего завтра будет в Видземе, а к вечеру - также в Курземе.

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Западный, юго-западный ветер порывами усилится до 10-15 метров в секунду, в Курземе и Видземе местами до 17 метров в секунду.

В Риге 31 декабря будет пасмурно, временами возможен моросящий дождь. Скорость юго-западного ветра составит до 13 метров в секунду, а температура воздуха - около +7 градусов.


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