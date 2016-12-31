СГД предупредила жителей, получающих помощь от родных из-за границы

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В течении 2016 года жители Латвии, работающие за пределами страны перечислили своим родственникам и друзьям, проживающим на родине около 500 миллионов евро. Об этом сообщается в новостях латвийского канала LNT.

Как отмечается в передаче, полученные средства экономике страны существенно не помогают, однако уменьшают социальные затраты самоуправлений на пособия и сокращают количество семей, подверженных риску бедности.

Одновременно Служба государственных доходов Латвии (СГД) предупреждает, что получатели этих средств обязаны задекларировать полученные средства, если сумма в течение года превышает 4000 евро.

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В противном случае получателям грозят денежные штрафы в размере от 70 до 430 евро. В случае, если деньги из-за границы получает лицо, которое не является родственником, то при заполнении годовой декларации 23% от полученных средств необходимо перечислить государству.

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