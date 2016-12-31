На Новый год может быть побит рекорд температуры

 

Фото: AFP/LETA

В последний день уходящего года и в новогоднюю ночь температура воздуха в Латвии составит +5..+8 градусов, на юге Латгале будет на один градус меньше.

Сохранится облачная погода, местами, в основном в Курземе и Видземе, дождь.

Западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается в Курземе.

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В Риге в новогоднюю ночь ожидается небольшой дождь. Юго-западный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +7 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет южный край циклона. Атмосферное давление постепенно понижается, в субботу утром оно составляет 759-764 мм ртутного столба на уровне моря.

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