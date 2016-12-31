2016 год в Латвии был немного холоднее и дождливее двух предыдущих

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Уходящий год в Латвии был немного теплее и дождливее нормы, но немного холоднее, чем 2014 и 2015 гг., свидетельствуют обобщенные агентством ЛETA данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В 2016 году средняя температура воздуха составила +7,1 градуса, в 2014 году +7,4 градуса, а в 2015 году +7,8 градуса и была рекордно высокой с начала метеонаблюдений в 1923 году.

Норма средней температуры воздуха или долголетний средний показатель в Латвии составляет +5,9 градуса. Последним холодным годом пока был 2010, когда средняя температура воздуха составила +5,6 градуса.

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Сумма осадков в Латвии в 2016 году в среднем достигла примерно 740 мм, что больше нормы (667 мм) и намного больше, чем в 2015 году (600 мм). В 2014 году этот показатель в Латвии составил 725 мм. Самым дождливым из последних лет был 2010 год (855 мм), самым засушливым - 2006 год (530 мм).

Весна 2016 года была одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, средняя температура воздуха летом была близка к норме, а осень была самой холодной с 2010 года.

Самая низкая температура воздуха была зарегистрирована 8 января в Руйиене (-30,6 градуса), а самая высокая - 25 июня в Елгаве (+32,8 градуса).

Самыми интересными природными явлениями в уходящем году были глубокий снег в январе (толщина снежного покрова на Курземском побережье достигала 2 м), весенняя погода в феврале, сильные бури 18 июня и 3 июля, рекорды жары в праздник Лиго и Янов день, сильные грозовые ливни летом, сильный отлив моря в октябре и наступившая в первой половине ноября снежная зима.


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