На следующей неделе ожидаются сильная метель и мороз

На следующей неделе в Латвии ожидаются по меньшей мере одна сильная метель, затем - приток холодных арктических воздушных масс и самый сильный с января 2016 года мороз, прогнозирует «Global Forecast System».
Уже в понедельник, 2 января, дождь сменится снегом, во вторник местами ожидается сильный снегопад. По нынешнему прогнозу, в ночь на среду ожидается сильная метель, местами переходящая в дождь, но уже в ночь на четверг Латвии достигнут самые холодные этой зимой воздушные массы.
В пятницу и субботу, 6 и 7 января, опять ожидается сильная метель, местами ее может сменить дождь, а затем вновь усилится мороз.
Ожидается также крепкий мороз при сильном ветре. При прояснении температура воздуха местами может опуститься до -20 градусов и ниже.Еще по этой теме