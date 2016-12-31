На следующей неделе ожидаются сильная метель и мороз

 

Фото: AP/Scanpix

На следующей неделе в Латвии ожидаются по меньшей мере одна сильная метель, затем - приток холодных арктических воздушных масс и самый сильный с января 2016 года мороз, прогнозирует «Global Forecast System».

Уже в понедельник, 2 января, дождь сменится снегом, во вторник местами ожидается сильный снегопад. По нынешнему прогнозу, в ночь на среду ожидается сильная метель, местами переходящая в дождь, но уже в ночь на четверг Латвии достигнут самые холодные этой зимой воздушные массы.

В пятницу и субботу, 6 и 7 января, опять ожидается сильная метель, местами ее может сменить дождь, а затем вновь усилится мороз.

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Ожидается также крепкий мороз при сильном ветре. При прояснении температура воздуха местами может опуститься до -20 градусов и ниже.

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