В этом году объявлено меньше процессов неплатежеспособности, чем в прошлом

 

Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

В этом году до 29 декабря было объявлено 2233 процесса неплатежеспособности - на 189 меньше, чем в прошлом году, когда в Латвии было объявлено 2422 таких процесса, свидетельствует информация Регистра неплатежеспособности.

Наибольшая часть объявленных в этом году процессов неплатежеспособности - 1518 - касаются физических лиц, 715 - юридических лиц.

Больше всего процессов неплатежеспособности в этом году было объявлено в марте - 221.

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В прошлом году было объявлено 2422 процесса неплатежеспособности, из них 1620 - в отношении физических лиц.


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