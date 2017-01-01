Пожелания. Как много их было и как много их будет на наши праздники, на дни рождения и особенно Новый год. Наивно? Стандартно-традиционно? Глупо? Банально? Смешно? Возможно. Но мечтать, желать, надеяться, верить, - это неистребимо, это по-человечески. Это, как говорилось в одном известном фильме, то, на «уж что-то, а право-то мы имеем».

Мы не случайно вынесли в заголовок знаменитейший шариковский тост. Право, не стоит относиться к нему столь уж критично, строить презрительную гримаску и пренебрижительно фыркать. Только вдумайтесь, насколько он всеобъемлющ при всей своей краткости, сколько дает вариантов и возможностей для продолжения фразы...

Именно поэтому мы, редакция Русского TVNET, желаем, чтобы все и каждый

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... среди громкого веселья и тостов улучил момент, молча полюбовался догорающей елочной свечкой и, глядя на уже едва мерцающий огонек, прошептал свое заветное желание;

... когда наконец-то выпадет долгожданный снег, не стесняясь смог бухнуться в сугроб и долго глядя на огромное, бесконечное небо и маленькие, бесчетные, кружащие снежинки, ощутить себя частичкой всего этого;

... став родителем, как можно дольше оставался и ребенком одновременно;

... встретил и обрел любовь, которая была бы и страстью, и дружбой, привычкой и открытиями;

... чаще встречал рейсы из Дублина и Лондона, и реже провожал их;

... научился понимать радость и боль другого, пусть и не близкого, но живущего рядом человека;

... пусть не часто, но без стестения и опасения получить скептическую ухмылку в ответ захотел и мог сказать: «Я люблю эту страну»;

... вешая 1 января на стену новый календарь и любуясь ежемесячными кошечками, песиками, видами природы или девицами, почувствовал, что он держит в руках целый год, полный часов и дней, каждый из которых будет радостным и печальным, обычным и неожиданным, но все равно новым, и что в один из них, может быть, сбудется хоть толика того, что было загадано при свете новогодней свечи.

С Новым годом, дорогие читатели!

Ваш Русский TVNET

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