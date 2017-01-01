Президент с супругой поздравили латвийцев с Новым годом

 

Фото: Скриншот видео

Президент Латвии Раймонд Вейонис и с супругой Иветой Вейоне в последние минуты уходящего 2016 года обратились к народу Латвии с поздравительным посланием в честь наступления Нового 2017 года.

Президент Латвии:

Добрый вечер, Латвия! Несколько минут до конца года мы хотим поздравить вас и пожелать вам всего наилучшего в новом 2017 году! Сегодня вечером мы отмечаем праздник в кругу своей семьи и своих близких.

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Встреча Нового года является традицией, которая объединяет все поколения и национальности. Это момент, когда мы оглядываемся назад на достижения и желаем друг другу здоровья, благополучия и успехов в Новом году.

В этом году мы встречались с жителями Латвии во многих местах и каждый раз убеждались, насколько замечательные люди и насколько крепкие семьи живут в Латвии! Нашей главной опорой являются близкие - в них мы находим вдохновение и силу.

Супруга президента Латвии:

В нашей семье прошедший год был полон различных переживаний. Мы также в трудную минуту почувствовали силу, рожденную положительными мыслями сограждан, истинной человеческой поддержкой и чувством дружного плеча.

Тем не менее, самая важная новость в этом году была очень радостной - мы дождались рождения первого внука. Огромная радость за каждого новорожденного ребенка в Латвии.

В каждом младенце мы видим, как зарождается и развивается будущее латвийского народа.

Президент Латвии:

Каждый из нас созидает Латвию своими делами, мыслями и намерениями как здесь на месте, так и в целом мире. Мы должны войти в новый год с новыми целями, большей уверенностью в себе и смелостью принимать решения.

Латвия должна раскрыть свой потенциал. Это наша главная задача в новом году.

Мы должны обеспечить, чтобы наши умные мысли, смелые идеи и большие планы стали реальностью. Мы будем видеть и ценить то, чего мы уже достигли.

Важно, чтобы государство создало бы такие предпосылки, которые дали бы возможность выражать наши таланты, и чтобы наша предприимчивость принесла бы свои плоды. Способствовать этому - мое обязательство.

Супруга президента Латвии:

Важно держаться вместе. Уважение и забота друг о друге поможет нам достичь все новых рубежей. Пусть с нами пребудет взаимное доверие и вдохновение!

Президент Латвии:

Пожелаем счастья тем людям, которые верили нам, поддерживали нас и помогали на нашем пути – своей семье, коллегам по работе, соседям и друзьям. Оценим же то, что рядом живет столько много людей, которых заботит то, как мы живем, для которых важно то, насколько безопасна и развита наша страна.

Будем помнить, что сила и мудрость, которые будут необходимы в будущем году для роста Латвии, рождаются в наших взаимоотношениях. Легкость и чувство общности кануна нового года возьмем с собой в Новый год и будем дарить их друг другу каждый день!

С Новым Годом!

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