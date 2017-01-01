Как русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии на ПБК вызвал большой скандал

В последние минуты 2016 года президент Латвии Раймонд Вейонис обратился с поздравлением к Латвии. Сделал он это в уютной домашней обстановке, сидя рядом с камином и, что примечательно, пожалуй, впервые за всю историю президентских поздравлений в нашей стране, вместе со своей супругой Иветой Вейоне. Это выступление транслировалось и на Первом Балтийском канале (ПБК) с субтитрами на русском языке. Но вот ведь незадача: слова Иветы Вейоне о будущем народа были переведены не совсем точно и вызвали возмущение многих русскоязычных жителей Латвии.

В своем обращении (0:57 на видео) Ивета Вейоне говорит следующее: Mūsu ģimenē aizvadītais gads ir bijis dažādu pārdzīvojumu pilns. Arī mēs grūtā brīdī sajutām to spēku, ko sniedz pozitīvas līdzcilvēku domas, patiess cilvēciskais atbalsts un pleca sajūta.

Видео

Реклама

Tomēr vissvarīgākās ziņas šogad bija ļoti priecīgas – mēs sagaidījām savu pirmo mazbērniņu. Ir milzīgs prieks par katru Latvijā dzimušo bērnu. Ikkatrā mazulītī mēs redzam, kā veidojas un aug Latvijas tautas nākotne (будущее латвийского народа, - прим. ред).

Выступление Иветы Вейоне на ЛТВ1 с субтитрами на латышском языке. Фото: Скриншот видео



В русском же подстрочнике на ПБК, являющемся согласно рейтингам самым популярным телеканалом на русском языке, эти ее слова переводятся так: "В нашей семье прошедший год был полон различных переживаний. Мы также в трудную минуту почувствовали силу, рожденную положительными мыслями сограждан, истинной человеческой поддержкой и чувством дружного плеча.

Тем не менее, самая важная новость в этом году была очень радостной - мы дождались рождения первого внука. Огромная радость за каждого новорожденного ребенка в Латвии.

В каждом младенце мы видим, как зарождается и развивается будущее латышского народа".

Трансляция выступления Иветы Вейоне на ПБК с субтитрами на русском языке. Фото: Фото с экрана телевизора



Некоторые русские порталы Латвии опубликовали именно подстрочник ПБК, и слова супруги президента страны вызвали возмущение читателей.

«Опять разделяют? Супруга: «В каждом младенце мы видим, как зарождается и развивается будущее латышского народа.» Так ведь в Латвии 40%-45% младенцев не имеют отношения к латышскому народу, хоть и живут с ним рядом. Это русские, татары, евреи, белорусы, украинцы и многие другие - совсем не латыши. Кто её текст проверял до озвучки?»

«Поздравления были ни о чем, как всегда «бла бла«. Причем тут семья, если стравливают здесь живущих русских с латышами».

«Поздравление президента -полное фуфло,оно направлено в основном на соотечественников, а-для остальных?».

Хочется верить, что ошибка в переводе - именно случайное недоразумение, которое не послужит поводом для утверждений, что в новогоднем обращении четы Президента страны жителей разделили по национальному признаку, что «Латвия - латышам», а «русскоязычные - граждане (и неграждане) второго сорта».



Чем Вам запомнилась встреча Нового года? 0 Теплым и уютным праздником в кругу семьи 63% Веселой компанией, с которой я отмечал праздник 9% Красочным салютом 9% Прекрасными полученными и подаренными подарками 0% Традиционным одиночеством в новогоднюю ночь 18% Обильным застольем 0% Салатом оливье вокруг меня 0% Не помню, чем запомнилась 1% Проголосовали 11





































Aizvērt Новогодний салют в Риге Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Еще по этой теме