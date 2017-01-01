Как русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии вызвал большой скандал

В последние минуты 2016 года президент Латвии Раймонд Вейонис обратился с поздравлением к Латвии. Сделал он это в уютной домашней обстановке, сидя рядом с камином и, что примечательно, пожалуй, впервые за всю историю президентских поздравлений в нашей стране, вместе со своей супругой Иветой Вейоне. Это выступление транслировалось и на Первом Балтийском канале (ПБК) с субтитрами на русском языке. Но вот ведь незадача: слова Иветы Вейоне о будущем народа были переведены не совсем точно и вызвали возмущение многих русскоязычных жителей Латвии. Как выяснилось, перевод был сделан в Канцелярии президента.

В своем обращении (0:57 на видео) Ивета Вейоне говорит следующее: Mūsu ģimenē aizvadītais gads ir bijis dažādu pārdzīvojumu pilns. Arī mēs grūtā brīdī sajutām to spēku, ko sniedz pozitīvas līdzcilvēku domas, patiess cilvēciskais atbalsts un pleca sajūta.

Видео

Реклама

Tomēr vissvarīgākās ziņas šogad bija ļoti priecīgas – mēs sagaidījām savu pirmo mazbērniņu. Ir milzīgs prieks par katru Latvijā dzimušo bērnu. Ikkatrā mazulītī mēs redzam, kā veidojas un aug Latvijas tautas nākotne (будущее народа Латвии, - прим. ред).

Выступление Иветы Вейоне на ЛТВ1 с субтитрами на латышском языке. Фото: Скриншот видео



В русском же подстрочнике на ПБК эти ее слова приводятся так: "В нашей семье прошедший год был полон различных переживаний. Мы также в трудную минуту почувствовали силу, рожденную положительными мыслями сограждан, истинной человеческой поддержкой и чувством дружного плеча.

Тем не менее, самая важная новость в этом году была очень радостной - мы дождались рождения первого внука. Огромная радость за каждого новорожденного ребенка в Латвии.

В каждом младенце мы видим, как зарождается и развивается будущее латышского народа".

Трансляция выступления Иветы Вейоне на ПБК с субтитрами на русском языке. Фото: Фото с экрана телевизора



То есть, супруга президента говорила о будущем всех народов Латвии, не выделяя ни один, в то время как в субтитрах на русском, переведенных с оригинала, шла речь о будущем только латышского народа.



Некоторые русские порталы Латвии

опубликовали русский перевод и слова супруги президента страны вызвали возмущение читателей.



«Опять разделяют? Супруга: «В каждом младенце мы видим, как зарождается и развивается будущее латышского народа.» Так ведь в Латвии 40%-45% младенцев не имеют отношения к латышскому народу, хоть и живут с ним рядом. Это русские, татары, евреи, белорусы, украинцы и многие другие - совсем не латыши. Кто её текст проверял до озвучки?»

«Поздравления были ни о чем, как всегда «бла бла«. Причем тут семья, если стравливают здесь живущих русских с латышами».

«Поздравление президента -полное фуфло,оно направлено в основном на соотечественников, а-для остальных?».

Через несколько часов после того, как этот материал был опубликован утром 1 января, редакция получила возмущенное письмо руководителя отдела маркетинга ПБК Синдии Фриденберги. В нем она сообщает, что перевод обращения делали в Канцелярии президента. Далее Фриденберга пишет, что опубликовав это материал, Русский TVNET «обидел Канцелярию президента».

От себя добавим, что непонятно, чем же мы нанесли обиду этой президентской структуре? Тем, что указали на очень существенную, с нашей точки зрения, ошибку в переводе,

которая лишь усугубляет и без того далеко не блестящие межнациональные отношения в Латвии?

Нам кажется, что как раз такая грубая ошибка в переводе является оскорблением супруги президента, а не факт того, что эту ошибку заметили.

Хочется верить, что ошибка в переводе, сделанном Канцелярией президента - именно случайное недоразумение, которое не послужит поводом для утверждений, что в новогоднем обращении главы государства и его супруги жителей разделили по национальному признаку, что «Латвия - латышам», а «русскоязычные - граждане (и неграждане) второго сорта».









Чем Вам запомнилась встреча Нового года? 0 Теплым и уютным праздником в кругу семьи 57% Веселой компанией, с которой я отмечал праздник 4% Красочным салютом 4% Прекрасными полученными и подаренными подарками 1% Традиционным одиночеством в новогоднюю ночь 25% Обильным застольем 1% Сладким сном в тарелке с оливье 1% Не помню, чем запомнилась 7% Проголосовали 479





































Aizvērt Новогодний салют в Риге Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Еще по этой теме