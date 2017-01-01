На набережной 11 ноября Новый год встретили 80 тыс. человек

017 год встретили в Риге, на набережной 11 ноября, 80 тыс. рижан и гостей города, сообщает Рижская дума.
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Среди празднующих было много молодых людей, прибывших в Ригу на встречу экуменической общины Тэзе.
Незадолго до полуночи с поздравлением выступил мэр Риги Нил Ушаков.
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На набережной выступали музыкальные группы, а в полночь прогремел праздничный салют.
Люди встречали Новый год также на Домской площади, где работала праздничная ярмарка и выступали музыканты.Еще по этой теме