На набережной 11 ноября Новый год встретили 80 тыс. человек

017 год встретили в Риге, на набережной 11 ноября, 80 тыс. рижан и гостей города, сообщает Рижская дума.

Среди празднующих было много молодых людей, прибывших в Ригу на встречу экуменической общины Тэзе.

Незадолго до полуночи с поздравлением выступил мэр Риги Нил Ушаков.

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На набережной выступали музыкальные группы, а в полночь прогремел праздничный салют.

Люди встречали Новый год также на Домской площади, где работала праздничная ярмарка и выступали музыканты.





































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