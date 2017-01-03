В четверг арктические воздушные массы принесут в Латвию холода

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

К середине недели Латвии достигнут арктические воздушные массы, которые принесут с собой сильные морозы и ветер, прогнозируют синоптики.

В понедельник и вторник на большей части территории страны ожидается небольшой снег, местами снегопад, температура будет чуть ниже нуля.

В ночь на среду и в среду Латвия окажется во власти циклона с метелью. По последним прогнозам, сильный снегопад ожидается на западе и юге страны, а на севере Видземе не прогнозируется значительных осадков. На побережье Курземе скорость ветра порывами достигнет 19-22 метров в секунду.

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В четверг вместе с порывистым северо-восточным ветром в Латвию начнет поступать холодный воздух. Столбики термометров опустятся до -7, -12 градусов на западе и до -12, -17 на востоке страны.

В пятницу вечером и в ночь на субботу температура воздуха в восточных регионах Латвии может опуститься до -25 градусов.

В свою очередь уже в субботу днем, согласно прогнозам «Global Forecast System», в западных районах Латвии ожидаются метель и мокрый снег, а на западном побережье Курземе - также дождь, так как температура воздуха поднимется выше нуля.



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