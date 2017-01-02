«Нелояльных» педагогов теперь можно будет уволить

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Eugene Odinokov / Sputnik

С 1 января 2017 года вступают в силу так называемые поправки о лояльности в Законе об образовании, которые оговаривают случаи, когда нелояльные педагоги могут лишиться работы.

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Так, поправки предусматривают для работодателя возможность незамедлительно прекращать трудовые правовые отношения с руководителем учебного заведения или педагогом, если констатировано, что он нелоялен Латвии и ее Конституции или в процессе обучения формирует у учащихся неправильное отношение к себе, другим, работе, природе, культуре, обществу и государству.

Законопроект разработан с целью по возможности предотвратить риски для интересов государства и общества, демократии, безопасности и развития,

которые могли бы возникнуть из-за противоправных действий руководителя учебного заведения или педагога, нелояльного Латвии и ее Конституции, а также ограничить нерациональное использование средств госбюджета.

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Сейм принял так называемые поправки о лояльности 23 ноября прошлого года. Изменения в законе поддержали 56 депутатов, против проголосовали 35 парламентариев.

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