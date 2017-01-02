«Нелояльных» педагогов теперь можно будет уволить

С 1 января 2017 года вступают в силу так называемые поправки о лояльности в Законе об образовании, которые оговаривают случаи, когда нелояльные педагоги могут лишиться работы.
- Первые жалобы на нелояльных учителей оказались необоснованными 28 декабря 2016 г.
- Нелояльны? Cуд отклонил требование «Innova» аккредитовать учебную программу 22 декабря 2016 г.
- Закона о нелояльности еще нет, а «стукачи» уже есть 17 декабря 2016 г.
- Студент TSI обвинил институт в нелояльности и потребовал компенсации 13 декабря 2016 г.
- Уже поступили три жалобы на нелояльность учителей 2 декабря 2016 г.
- Нелояльных учителей будут увольнять только на год 30 ноября 2016 г.
Так, поправки предусматривают для работодателя возможность незамедлительно прекращать трудовые правовые отношения с руководителем учебного заведения или педагогом, если констатировано, что он нелоялен Латвии и ее Конституции или в процессе обучения формирует у учащихся неправильное отношение к себе, другим, работе, природе, культуре, обществу и государству.
Законопроект разработан с целью по возможности предотвратить риски для интересов государства и общества, демократии, безопасности и развития,
которые могли бы возникнуть из-за противоправных действий руководителя учебного заведения или педагога, нелояльного Латвии и ее Конституции, а также ограничить нерациональное использование средств госбюджета.
Сейм принял так называемые поправки о лояльности 23 ноября прошлого года. Изменения в законе поддержали 56 депутатов, против проголосовали 35 парламентариев.Еще по этой теме