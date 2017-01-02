В этом году у медицины будет на 50 млн евро больше, чем в 2016 году

Министр здравоохранения Анда Чакша
 

Министр здравоохранения Анда Чакша. Фото: Evija Trifanova / LETA

Однако это не означает, что в здравоохранении ожидаются какие-то существенные изменения - в основном финансирование будет направлено на решение уже имеющихся проблем и улучшение качества услуг, пишет газета Diena.

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Министр здравоохранения Анда Чакша обещает, что пациенты улучшения обязательно почувствуют. С этим согласны и представители здравоохранения, которые в то же время отмечают, что работы еще предостаточно, и 2017 года не хватит, чтобы навести везде порядок.

Этот год, скорее всего, будет примечателен тем, что с сентября начнет применяться система электронного здравоохранения,

а уже летом пациенты смогут лечиться в новом корпусе Клинической университетской больницы Страдинz.

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По словам министра, больше всего в настоящее время проделано в сфере онкологии, в частности, введен т.н. зеленый коридор, и это хороший пример того, что перемены возможны.

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