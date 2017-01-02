Минкультуры считает, что полностью рассчиталось со строителями «Замка света»

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Министерство культуры полностью рассчиталось со строителями нового здания Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) - Объединением национальных строительных компаний, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений министерства Лита Кокале.

В соответствии с заключенным 15 мая 2008 года договором и подтверждением заключительного платежа строительным надзирателем «Hill International» Минкультуры произвело последний платеж за строительство ЛНБ на сумму 104 904 евро.

Как сообщалось, Минкультуры полностью отвергает иск строителей на сумму 22,48 млн евро, в свою очередь строительные компании заявляют, что обратятся в суд для взыскания данной суммы с министерства.

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Минкультуры считает требования строителей запросом на дополнительное финансирование в размере 22,48 млн евро, в свою очередь строители подчеркивают, что эта сумма состоит из не оплаченных министерством работ, пеней и процентов.

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