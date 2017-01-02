Жителей призывают на этой неделе быть особенно осторожными на дорогах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) призывает водителей на этой неделе быть особо осторожными на дорогах.

«Метеорологи сообщают, что сегодня и в дальнейшем на этой неделе на всей территории страны ожидается снегопад, местами сильный, возможна метель. Температура воздуха в конце недели может понизиться до -21 градуса. Дороги будут заснеженными и скользкими, сильный ветер может их замести. Просим водителей быть внимательными на дорогах, учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия», - сообщили агентству ЛЕТА в ЛВЦ.

Дороги могут оледенеть быстро и неожиданно, поэтому водители должны быть максимально осторожны, выбирать соответствующую скорость и большую дистанцию. Оледенение особенно вероятно на мостах и путепроводах, вблизи водоемов.

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Дорожные службы не могут предотвратить снегопад и образование льда, их задача - вовремя улучшить условия езды в соответствии с классом содержания дорог, подчеркнули в ЛВЦ.

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