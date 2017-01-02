В 2015 году в Латвии от дифтерии было привито лишь 65,3% взрослых жителей

В 2015 году от дифтерии и столбняка было привито лишь 65,3% взрослых жителей Латвии, сообщила агентству ЛЕТА представитель Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) Илзе Арая.

Ведущие латвийские инфекционисты и эпидемиологи обеспокоены этим фактом, подчеркивая, что заболеваемость дифтерией в Латвии уже несколько лет является самой высокой в ЕС.

По данным за 2015 год, охват вакцинацией от дифтерии и столбняка среди взрослых старше 25 лет составил всего 65,3%, среди подростков в возрасте 14 лет - 91%, детей в возрасте 7 лет - 97,4%. Это означает, что

примерно треть взрослых просрочила вакцинацию от дифтерии,

а каждый десятый подросток заканчивает школу без достаточной защиты от этих опасных инфекционных заболеваний, сказала Арая.

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В Латвии вакцинация от дифтерии оплачивается государством.

Министерство здравоохранения и ЦКПЗ, подчеркивая серьезность ситуации, проведут информационную кампанию «Защищен, так как привит!». В среду, 4 января, в 11.00 в Рижском техническом университете на ул. Калькю, 1 состоится посвященная этой кампании пресс-конференция с участием министра здравоохранения Анды Чакши.

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