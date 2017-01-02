В 2015 году в Латвии от дифтерии было привито лишь 65,3% взрослых жителей

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

В 2015 году от дифтерии и столбняка было привито лишь 65,3% взрослых жителей Латвии, сообщила агентству ЛЕТА представитель Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) Илзе Арая.

Ведущие латвийские инфекционисты и эпидемиологи обеспокоены этим фактом, подчеркивая, что заболеваемость дифтерией в Латвии уже несколько лет является самой высокой в ЕС.

По данным за 2015 год, охват вакцинацией от дифтерии и столбняка среди взрослых старше 25 лет составил всего 65,3%, среди подростков в возрасте 14 лет - 91%, детей в возрасте 7 лет - 97,4%. Это означает, что

примерно треть взрослых просрочила вакцинацию от дифтерии,

а каждый десятый подросток заканчивает школу без достаточной защиты от этих опасных инфекционных заболеваний, сказала Арая.

Реклама

В Латвии вакцинация от дифтерии оплачивается государством.

Министерство здравоохранения и ЦКПЗ, подчеркивая серьезность ситуации, проведут информационную кампанию «Защищен, так как привит!». В среду, 4 января, в 11.00 в Рижском техническом университете на ул. Калькю, 1 состоится посвященная этой кампании пресс-конференция с участием министра здравоохранения Анды Чакши.

Еще по этой теме
Страны Балтии совместно закупят вакцины от туберкулеза и дифтерии

Страны Балтии совместно закупят вакцины от туберкулеза и дифтерии

По Латвии снова распространяются дифтерия, коклюш и корь

По Латвии снова распространяются дифтерия, коклюш и корь

Растет число зарегистрированных случаев заболевания дифтерией, в том числе у детей

Растет число зарегистрированных случаев заболевания дифтерией, в том числе у детей


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR

reklama.vesti.lv

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом Showbiz

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом

Полина Гагарина впервые заговорила о беременности Showbiz

Полина Гагарина впервые заговорила о беременности

«Таких, как ты, драли розгами»: Муж Рынски пригрозил журналисту Showbiz

«Таких, как ты, драли розгами»: Муж Рынски пригрозил журналисту

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp Hi-Tech

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Ученые рассказали, кода телепортация станет доступна Hi-Tech

Ученые рассказали, кода телепортация станет доступна

Медицина

Заболевания

TVNET спрашивает

Чем Вам запомнилась встреча Нового года? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 