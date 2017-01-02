«Rimi Latvia»: тревожная сигнализация в торговом центре «Ostmala» сработала по ошибке

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В лиепайском торговом центре «Ostmala» в последние дни из-за технической ошибки четырежды срабатывала тревожная сигнализация и проводилась эвакуация посетителей и работников, сообщила агентству ЛЕТА представитель ООО «Rimi Latvia» Инга Бите.

Проведенное сегодня строительными инженерами обследование здания подтвердило безопасность его эксплуатации.

Сигнал тревоги в здании включался из-за ошибки технического оборудования системы электроснабжения и пожарной безопасности. К тому же в детектор дыма попала пыль, из-за чего включилась пожарная сигнализация, рассказала Бите.

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Проведенные обследования не выявили повреждений, которые могли бы повлиять на эксплуатацию здания

- оно признано безопасным и в нем может быть продолжена обычная повседневная работа.

Тем не менее завтра, 3 января, Государственное бюро по контролю за строительством тоже проведет обследование здания торгового центра «Ostmala», сообщила агентству ЛЕТА его представитель Иева Балоде.

Тревожная сигнализация в торговом центре «Ostmala» сработала 28 декабря, дважды - 30 декабря, а после того как 1 января она сработала в четвертый раз, работу торгового центра было решено приостановить.

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