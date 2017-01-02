Среди пострадавших при нападении в Стамбуле латвийских подданных нет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Латвийских подданных среди пострадавших при вооруженном нападении в ночном клубе в Стамбуле нет, подтвердили агентству ЛЕТА в МИД.

МИД это подтвердили власти Турции.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич от имени Латвии выразил Турции соболезнования в связи с гибелью людей в результате этого вооруженного нападения. Ринкевич выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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В понедельник полиция задержала восьмерых подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на ночной клуб «Reina» в одном из центральных районов Стамбула, в результате которого погибли 39 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «исламское государство».

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