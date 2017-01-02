2017 год начался с повышения уровня воды в реках Латвии

Под влиянием осадков 2017 год начался с повышения уровня воды в большей части рек Латвии, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В минувшие сутки уровень воды в Даугаве продолжал повышаться на 2-8 см. В бассейне реки в Белоруссии произошло небольшое понижение уровня воды на 1-9 см, а в притоках на территории Латвии уровень воды повысился на 1-12 см.

С 1 января уровень воды в Педедзе повысился до 52 см, в Огре на 28-52 см, в Большой Югле около Заки на 90 см, в Малой Югле на 38 см. В Салаце и ее бассейне уровень воды за сутки повысился на 16-47 сам, в Гауе на 9-52 см.

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Уровень воды вырос в Вайдаве и Амате, в Лиелупе он понизился на 1-10 см.

В реках Курземе уровень воды повысился - в Венте на1-7 см, в реках бассейна Венты на 9-47 см.

Реки на территории Латвии свободны от льда, только на Даугаве от верхнего течения до Суражи сохраняется ледовый покров с полыньями.

По данным гидрологов, в ближайшие дни уровень воды в реках Латвии в основном продолжит повышаться. После наступления морозов на всей территории 4 и 5 января на реках ожидается повторное образование первичных форм льда.

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