Минземледелия: к сегодняшнему дню в Латвии зарегистрировано 68 тыс. собак

Несмотря на то, что информация об обязательной регистрации собак в базе данных Центра сельхозданных была доступна уже давно, хозяева собак особенно активно регистрировали их в декабре. К сегодняшнему дню в Латвии зарегистрировано 68 тыс. собак.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель ветеринарно-продовольственного департамента Министерства земледелия Инга Кронберга, в декабре 2016 года было зарегистрировано 16 089 собак, в ноябре - 4926, в октябре - 2363, а в июне - 1853.

Сейчас в Латвии официально зарегистрировано 68 тыс. собак, 2231 кошка и 72 домашних хорька.

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Больше всего собак зарегистрировано в Риге (19 977), Елгаве (2164) и Лиепае (1916), меньше всего - в Мерсрагсе (21) и Балтинавском крае (25).

Как сообщалось, 1 января 2017 года вступили в силу изменения в порядке регистрации домашних животных, предусматривающие обязательное микрочипирование собак и регистрацию в базе данных Центра сельхозданных. За нарушение этого порядка предусмотрен денежный штраф в размере от 7 до 201 евро для физических и от 15 до 350 евро для юридических лиц.

По данным «The European Pet Food Industry», в Латвии насчитывается 260 тыс. собак.

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