Метель в Латвии начнется в ночь на среду

В ночь на среду и днем в Латвии, особенно в западной и южной части, ожидается самая сильная нынешней зимой метель, и вечером в среду на территорию страны начнут поступать самые холодные воздушные массы с января прошлого года, предупреждают синоптики.

Снегопада не ожидается на востоке Видземе, а сильный ветер будет на всей территории страны.

Самый интенсивный снегопад ожидается в ночь на среду в Курземе, во второй половине ночи в Земгале и на юге Латгале, а вечером в среду уже только на юго-востоке страны.

Реклама

Юго-восточный ветер сменится восточным, затем северо-восточным. Его скорость порывами достигнет 14-19 метров в секунду, на северном побережье Курземе 20-23 метра в секунду.

Снежный покров увеличится на 5-10 см. В Лиепае ночью и утром возможен также дождь, так как ветер на какое-то время повернет с запада.

В Риге снег ожидается в среду со второй половины ночи до вечера. Скорость ветра составит 15-18 метров в секунду, что означает сильную метель.