Расходы на строительство военной инфраструктуры вырастут почти вдвое

Минувший год в сфере обороны страны был годом роста и развития. Это налагает большую ответственность за сделанное, задачи на будущее и за расход бюджетных средств на оборону, который продолжит расти и в следующем году, признается министр обороны Раймонд Бергманис.

«Я благодарю всех, вложил свои знания, труд и время в укрепление обороноспособности страны. Это работа, которая направлена в будущее, чтобы мы жили в мире и чтобы Латвия могла развиваться, не опасаясь угроз для государства», — подчеркивает Бергманис.

Проекты по развитию инфраструктуры

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В прошлом году в эксплуатацию сдано шесть важных строительных объектов стоимостью более чем 18 млн евро. В их числе вторая очередь строительства блока казарменных зданий, склад и железобетонный ангар, экипировочный склад в адажском учебном центре, а также реконструированные казармы школы пехоты в Алуксне, база земессардзе Azurgi в Прейльском крае и комплекс складов боеприпасов в Вайнёдском крае.

Если в 2016 году на строительство были доступны 24 млн евро, то в следующем году сумма вырастет почти в два раза — 43 млн евро.

Быстро будет развиваться база ВВС в Лиелварде, где уже в следующем году планируется завершить ряд объектов, в том числе казарму, перестройку инженерных сетей, здание службы обеспечения аэродрома и авиационной спасательной эскадрильи и реконструкцию склада вооружения. Отряд по спецзаданиям уже в следующем году получит реконструированные казармы и спортзал.

Улучшение системы жалований солдат

С 1 января 2016 года увеличено жалованье военнослужащим. Теперь увеличение жалованья зависит от соответствия солдата образовательным и квалификационным требованиям, конкретного военного класса и срока службы. Это одна из причин повышенного интереса солдат к военному образованию в учебных заведениях НВС, а также положительных показателей рекрутирования новых солдат.

В этом году разработан и подан в Сейм законопроект «Поправки к Закону о пенсии военнослужащих за выслугу лет». Он будет мотивировать солдат нести службу максимально долго, а также в случае увольнения возвращаться на службу. Министерство обороны предложило Кабинету министров и Сейму поправки о том, чтобы в целях безопасности солдат не разглашать их зарплаты и должности.

Привлечение широкой общественности к укреплению оборонной сферы

Военное обучение студентов вузов в 2017 году было начато как пилотный проект. Рабочая группа подготовила и представила руководству свой взгляд на возобновление такого формата обучения.

А чтобы разработать необходимые для развития способностей НВС технологии и привлечь к этому процессу латвийских исследователей и индустрию, Министерство обороны сформулировало сферы технологий или продукты, которые надо развивать: использование дронов и технологические решения по контролю работы дронов, по устранению угроз, создаваемых дронами; технологические решения по системам связи и раннего оповещения в латвийских условиях; механизация, непрямая огневая поддержка, материалы и нанотехнологии, которые обеспечивают защиту техники и объектов от визуального и термического наблюдения; военная инфраструктура будущего и повышение эффективности расходов на нее, системы физической безопасности объектов, решения по энергоснабжению в местах постоянной дислокации и учений или во время военных операций; индивидуальная и коллективная экипировка солдат; симуляторы, тренажеры и искусственно созданная рабочая среда.

Привлечение США к укреплению обороноспособности Латвии

Военные США участвовали во всех международных учениях в Латвии в этом году. Например, в октябре состоялись военные учения Silver Arrow, в которых приняли участие более 3 тысяч солдат, в том числе из США. Еще раньше, в мае и в июне, прошли учения Saber Strike, в которых были задействованы более 2 200 солдат.

Одним из самых заметных мероприятий в прошлом году стало Dragoon Ride II, когда учебный марш 2-го кавалерийского полка США отправился в Эстонию по двум разным маршрутам, по каждому из которых перемещалось 200 единиц техники, в том числе боевые машины пехоты Stryker, преодолевшие более 2 400 км через шесть стран — Германию, Чехию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Цель Dragoon Ride II — проверить способность союзников быстро перемещаться по территории альянса и улучшить международное сотрудничество.

В этом году продолжалось плановое сотрудничество в сфере обороны с Национальной гвардией Мичигана в рамках Государственной программы партнерства, чтобы развивать способности Земессардзе и инженеров.

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