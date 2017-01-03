СК: Слышали о повышении цен на продукты? Не драматизируйте ситуацию!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Пока нет никаких причин драматизировать ситуацию на рынке продовольствия в связи с якобы ожидаемым ростом цен на продукты питания, поскольку связь между ценами на сырье и на конечные продукты, а также доступность импортных продуктов не дают экономических оснований для подобных опасений.

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Об этом агентству ЛЕТА сообщила председатель Совета по конкуренции (СК) Скайдрите Абрама.

При этом заявления ведущих участников рынка или организаций об ожидаемом росте цен могут стать сигналом к согласованному повышению цен для всего рынка, что в свою очередь может стать причиной для расследования нарушения правил конкуренции, подчеркнула она.

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Звучащие в конце года разговоры и прогнозы о тенденциях следующего года в стране - само собой разумеющееся дело, но

нельзя оставлять без внимания поднятый в публичном пространстве ажиотаж по поводу роста цен в той или иной отрасли, который может вызвать лавинообразный эффект,

указала Абрама.

Свои соображения она обосновывает проведенными СК исследованиями того, как меняются расходы и цены в сети поставки продовольствия от закупки сырья до полок магазинов.

Так, проведенное в 2016 году исследование динамики изменения цен от свежего молока до конечных продуктов показало, что с ростом расходов на свежее молоко цены переработчиков не всегда растут пропорционально. При этом рынок открыт, и Латвия импортирует значительное количество равноценных латвийским молочных продуктов.

Все это не дает оснований для выраженного в декабре в СМИ беспокойства по поводу роста цен на «неестественное дешевый» хлеб, растительное масло, апельсины, кофе и другие продукты.

Конкурентное право для того и существует, чтобы в условиях честной и сильной конкуренции потребителям были доступны многообразные товары, включая продовольственные, отметила Абрама.

Она призвала переработчиков не создавать необоснованный ажиотаж и прекратить запугивать население постоянным ростом цен, а больше специализироваться и активнее развивать продукты питания более высокой ценности, чтобы они стали интересными для рынков экспорта, и благодаря растущим объемам производства продукции можно было снизить затраты на переработку.

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