С 1 января 2017 года почти в два раза возросла ставка налога на природные ресурсы, в том числе, на захоронение бытовых отходов. Если прежде ставка налога составляла 12 евро за тонну таких отходов, то теперь, из-за того, что Сейм внес изменения в Закон «О налоге на природные ресурсы», ставка составит 21 евро за тонну. По этой причине для простых жителей с января также возрастет плата за вывоз мусора.

Как информирует муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks, расходы за захоронение отходов ООО Getliņi Eko увеличатся на 0,67 евро (включая НДС) за кубометр, соответственно, для клиентов несколько подорожает стоимость вывоза мусора.

Отметим, что Регулятор общественных услуг устанавливает тариф на захоронение отходов, а не на их вывоз. Поэтому конечная плата за вывоз отходов зависит от представителя соответствующей услуги – компании по вывозу отходов.

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Чтобы узнать более конкретную информацию об изменениях платежа за вывоз мусора для потребителей, нужно обращаться к предоставителям услуги вывоза отходов:

Информационный телефон ООО Clean-R: 67111001;

Информационный телефон ООО Pilsētvides serviss: 67461592 или 28658000;

Информационный телефон ООО Eko Kurzeme: 63407315, 22013939.

По прогнозу представителей предприятий по вывозу мусора, тарифы могут повыситься в среднем на 30%. Сэкономить можно, сортируя отходы.

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