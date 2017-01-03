Борьба со снегом в Риге: работает вся снегоуборочная техника

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Департамент сообщения Рижской думы информирует, что ночью производилась обработка улиц, мостов и путепроводов материалами, препятствующими возникновению льда, также убирался снег. Движение на улицах Риги соответствует погодным условиям. Общественный транспорт курсирует, включаясь в общий транспортный поток.

Всего ночью на улицах, мостах и путепроводах работали 34 единицы техники. На мостах – 8 единиц техники, в центре – две машины, в Видземском предместье – четыре, в Земгальском предместье – шесть, а Латгальском предместье – шесть, в Зиемельском и Курземском районах – по три единицы техники.

Сейчас на городских улицах, мостах и путепроводах работает вся техника, имеющаяся в распоряжении города.

Полноценно произвести снегоуборочные работы техника сможет тогда, когда завершится интенсивный снегопад.

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Снег в Риге утром 3-го января

Фото: Снег в Риге утром 3-го января0

Департамент сообщения указывает на то, что когда будет завершена уборка магистральных улиц, зимняя техника будет отправлена на уборку улиц районного значения.

В Латвию вернулся снег

Фото: В Латвию вернулся снег0

Департамент сообщения Рижской думы призывает всех водителей проверять техническое состояние своих транспортных средств и убедиться в том, что оснащение машин соответствует зимним условиям. Это необходимо сделать, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Водителям рекомендуют соблюдать большую дистанцию и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.

За содержание в порядке улиц, мостов и путепроводов в Риге отвечают P/S Daugavas labā krasta uzturētājs и P/S Daugavas kreisā krasta uzturētājs.

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