Борьба со снегом в Риге: работает вся снегоуборочная техника

Департамент сообщения Рижской думы информирует, что ночью производилась обработка улиц, мостов и путепроводов материалами, препятствующими возникновению льда, также убирался снег. Движение на улицах Риги соответствует погодным условиям. Общественный транспорт курсирует, включаясь в общий транспортный поток.
Всего ночью на улицах, мостах и путепроводах работали 34 единицы техники. На мостах – 8 единиц техники, в центре – две машины, в Видземском предместье – четыре, в Земгальском предместье – шесть, а Латгальском предместье – шесть, в Зиемельском и Курземском районах – по три единицы техники.
Сейчас на городских улицах, мостах и путепроводах работает вся техника, имеющаяся в распоряжении города.
Полноценно произвести снегоуборочные работы техника сможет тогда, когда завершится интенсивный снегопад.
Департамент сообщения указывает на то, что когда будет завершена уборка магистральных улиц, зимняя техника будет отправлена на уборку улиц районного значения.
Департамент сообщения Рижской думы призывает всех водителей проверять техническое состояние своих транспортных средств и убедиться в том, что оснащение машин соответствует зимним условиям. Это необходимо сделать, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
Водителям рекомендуют соблюдать большую дистанцию и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.
За содержание в порядке улиц, мостов и путепроводов в Риге отвечают P/S Daugavas labā krasta uzturētājs и P/S Daugavas kreisā krasta uzturētājs.Еще по этой теме