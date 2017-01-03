450 млн на оборону: пусть лучше лопатки ломаются на учениях, чем на войне

Отношения Латвии и России не наладятся до тех пор, пока этого не захочет сама Россия и пока она не изменит свою политику к латвийским партнерам. Такое мнение в программе Латвийского радио 4 «Подробности» высказал депутат Сейма («Единство»), представитель Комиссии по безопасности, внутренним делам и предотвращению коррупции, политолог Вейко Сполитис.

По его мнению, Россия до сих пор представляет военную угрозу для Латвии, и именно этим оправдан новый военный бюджет: в 2017 году финансирование на оборону увеличится на 98 млн евро.

«В 2016 году мы тратили на оборону почти по 1 млн евро в день. На этот год запланированы 450 млн. [...] Если мы говорим о том, от кого мы будем защищаться, то у нас есть проблема с вертикалью власти к востоку от наших границ; мы знаем, что происходит война на востоке Украины. Мы должны быть готовы, такие проблемы могут появиться и здесь», — заявил Сполитис.

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Эксперт выразил уверенность, что выделенное финансирование будет расходовано эффективно и по назначению. Особенно — после скандального инцидента с новыми саперными лопатками, купленными Министерством обороны.

Более подробную беседу с Вейко Сполитисом слушайте в записи передачи

«Я участвовал в тех учениях Земессардзе, где сломались эти лопатки. Но

я считаю, что пусть лучше лопатки сломаются во время учений, чем на войне. М

инистерство обороны и министр Бергманис провели расследование. Мы знаем, что это произошло из-за двух чиновников. Они были понижены в должности, [теперь] система все-таки улажена. Я считаю, что из проблемы были сделаны хорошие выводы. Конечно, абсолютной гарантии нет нигде. Только в физике, где, как мы знаем, 2+2=4. Но все-таки, я доверяю нашему Министерству обороны и Национальным вооруженным силам; я думаю, деньги будут израсходованы по плану», — сказал политолог.

Сполитис также прокомментировал возможности улучшения латвийско-российских отношений со вступлением в должность нового посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова.

«Всегда, когда Москва приходит с новыми инициативами, я отвечаю стандартно: чтобы танцевать танго, нужны два партнера. Если Москва реально чего-то хочет, мы это чувствуем. До сих подобного желания со стороны Москвы мы не почувствовали. Если Россия чего-то реально хочет — мы можем проговорить с ней эти вопросы в Совете НАТО.

Таких переговоров пока не проводилось. Например, мы говорим о безопасности полетов из Петербурга в Калининград, а Россия уже обвиняет Эстонию. С одной стороны, Россия хочет дружественно говорить с Латвией, а с другой — недружественна по отношению к нашим лучшим партнерам Литве и Эстонии. Имперская игра «разделяй и властвуй» продолжается, и в этом нет ничего нового», — отметил эксперт.

Ничего нового Сполитис не ожидает и от победы Дональда Трампа на американских выборах. По крайней мере, в отношениях США и стран НАТО.

«Я сам был в Вашингтоне две недели назад, встречался с людьми из команды Трампа, с сенаторами и конгрессменами. На вопросы о том, как может измениться внешняя политика США в отношениях со странами НАТО, был получен очень простой ответ: НАТО — это центральная тема политики безопасности США. Точка.

Почти 70 лет США свою политику в Европе строили на НАТО. Было бы немыслимо, чтобы президентство Трампа что-либо меняло. [...] Билл Клинтон, Буш-младший, а потом и Барак Обама хотели улучшить отношения с Россией, наладить диалог с Владимиром Путиным, но потом они поняли, что здесь ничего меняться не будет: со старым кгбэшником надо говорить как со старым кгбэшником», — заявил Сполитис.

Оценивая уровень безопасности в целом в Латвии и в мире, Сполитис выразил уверенность, что сегодня латвийцы могут чувствовать себя спокойно и высоко оценил работу наших спецслужб. Вместе с тем эксперт указал на необходимость более тесного сотрудничества спецслужб на международном уровне.

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