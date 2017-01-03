Начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы. Автор инициативы - Раймонд Лейниекс-Пуке.

Автор инициативы считает, что в нынешней геополитической ситуации необходимо развивать обороноспособность Латвии. Чтобы укреплять безопасность страны и эффективнее выполнять 3-ю статью Североатлантического договора, каждый латвийский мужчина, достигший 18 лет, должен пройти обязательную военную подготовку. Те, чье состояние здоровья не позволяет служить, должны пройти индивидуальную подготовку.

В инициативе говорится, что нужно установить срок, в течение которого каждый мужчина должен пройти обязательную военную службу, чтобы люди могли спланировать службу, например, в течение трех лет.

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Лейниекс-Пуке считает, что во время обязательной военной службы должна выплачиваться средняя зарплата военнослужащего, а также обеспечиваться остальные социальные гарантии и сохраняться рабочее место.


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