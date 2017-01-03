Расскажите бездомным, где бесплатно можно поесть и переночевать

В декабре во всех отделениях Рижского приюта в среднем находились 720 человек, что по сравнению с декабрем 2015 года на 12,7% больше, когда услугами приюта воспользовались 639 человек. Больше всего клиентов в приюте ночевали 28 декабря – 746 человек. Новый год в «ночлежке» встретили 697 человек.

В Риге действуют 7 приютов, которые софинансирует Рижская дума:

Приюты для женщин и мужчин:

Реклама

ООО V.E.L.G. (Курземский район, Болдерая, ул. Эспланадес, 1);

Общество Latvijas Sarkanais Krusts (Латгальское предместье, ул. Гайзиня, 7).

Людей в алкогольном опьянении принимают круглосуточно!

Приюты для женщин:

Женское отделение Рижского приюта (Пардаугава, ул. Эйженияс, 2);

Общество PINS (Зиемельский район, ул. Аптиекас, 1, 5-й корпус).

Приюты для мужчин:

Мужское отделение Рижского приюта (Латгальское предместье, ул. Маскавас, 208);

Zilais Krusts (Латгальское предместье, ул. Мазюмправас, 8). Услуги могут получить мужчины (10 мест) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (передвигающиеся в инвалидной коляске);

ООО V.E.L.G (Земгальское предместье, ул. Картупелю, 8).

Приюты будут работать круглосуточно, если по данным Латвийского центра геологии, метеорологии и среды температура воздуха на 8 часов утра будет ниже -10ºC.

Дневной центр

В декабре услугами Дневного центра Рижского приюта для бездомных и малообеспеченных на улице Католю, 57, ежедневно пользовались в среднем 157 человек. Больше всего людей пришло 1 декабря – 196 человек, а 31 декабря – 137. Дневные центры работают с 9:00 до 17:00.

Суповые кухни

В октябре 2016 года рижское самоуправление выделило финансирование суповым кухням на 600 порций в день, пять раз в неделю. Горячий суп можно получить в четырех местах Риги: возле Агенскалнского рынка; ул. Кр. Барона, 126; ул. Кр. Барона, 56; ул. Лактас, к-1. В октябре в целом было выдано 18 474 порции, из которых 12 550 порций профинансировала Рижская дума.

Чтобы поесть супа никаких документов предъявлять не нужно. Еду можно съесть на месте или взять с собой (в своей посуде).

Питание для малоимущих

Услуги питания для малоимущих лиц оказывают в шести местах Риги: ул. Даугавгривас, 41; ул. Залениеку, 40; ул. Слокас, 33; Бривибас гатве, 399-601; ул. Твайка, 54/3 и ул. Стурманя 25-18, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и в выходные с 10:00 до 15:00, исключая праздничные дни. Каждый пункт питания в среднем обеспечивает 342 порции. В октябре Рижская дума в целом профинансировала 53 675 порций.

Горячую еду лица могут получить, предоставив электронное персональное удостоверение, в котором введена справка от Рижской социальной службы – о соответствии статусу нуждающегося или малоимущего и о получении услуги питания.

Призываем жителей быть отзывчивыми и не проходить равнодушно мимо людей, попавших в беспомощное положение, поскольку помощь находится всего на расстоянии одного звонка: позвонив по телефону для внештатных ситуаций 112 или по телефону полиции 110, неотложной скорой помощи 113, а в рабочие дни можно информировать о бездомных мобильную бригаду Рижского приюта по телефону 27023550.

Просим также людей в холодное время года не употреблять алкоголь и одурманивающие вещества, которые во время пониженной температуры воздуха на улице влияют на физическое состояние человека. Также призываем людей одеваться в соответствии с погодными условиями. Людей, оставшихся без крова, просим пользоваться услугами бесплатных ночлежек.

Также жителей Риги призываем жертвовать теплую одежду, обувь, теплые носки, одеяла (в хорошем состоянии) для нужд обитателей Рижского приюта – ул. Маскавас, 208 и ул. Католю, 57.