Расскажите бездомным, где бесплатно можно поесть и переночевать

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В декабре во всех отделениях Рижского приюта в среднем находились 720 человек, что по сравнению с декабрем 2015 года на 12,7% больше, когда услугами приюта воспользовались 639 человек. Больше всего клиентов в приюте ночевали 28 декабря – 746 человек. Новый год в «ночлежке» встретили 697 человек.

В Риге действуют 7 приютов, которые софинансирует Рижская дума:

Приюты для женщин и мужчин:

Реклама

ООО V.E.L.G. (Курземский район, Болдерая, ул. Эспланадес, 1);

Общество Latvijas Sarkanais Krusts (Латгальское предместье, ул. Гайзиня, 7).

Людей в алкогольном опьянении принимают круглосуточно!

Приюты для женщин:

Женское отделение Рижского приюта (Пардаугава, ул. Эйженияс, 2);

Общество PINS (Зиемельский район, ул. Аптиекас, 1, 5-й корпус).

Приюты для мужчин:

Мужское отделение Рижского приюта (Латгальское предместье, ул. Маскавас, 208);

Zilais Krusts (Латгальское предместье, ул. Мазюмправас, 8). Услуги могут получить мужчины (10 мест) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (передвигающиеся в инвалидной коляске);

ООО V.E.L.G (Земгальское предместье, ул. Картупелю, 8).

Приюты будут работать круглосуточно, если по данным Латвийского центра геологии, метеорологии и среды температура воздуха на 8 часов утра будет ниже -10ºC.

Дневной центр

В декабре услугами Дневного центра Рижского приюта для бездомных и малообеспеченных на улице Католю, 57, ежедневно пользовались в среднем 157 человек. Больше всего людей пришло 1 декабря – 196 человек, а 31 декабря – 137. Дневные центры работают с 9:00 до 17:00.

Суповые кухни

В октябре 2016 года рижское самоуправление выделило финансирование суповым кухням на 600 порций в день, пять раз в неделю. Горячий суп можно получить в четырех местах Риги: возле Агенскалнского рынка; ул. Кр. Барона, 126; ул. Кр. Барона, 56; ул. Лактас, к-1. В октябре в целом было выдано 18 474 порции, из которых 12 550 порций профинансировала Рижская дума.

Чтобы поесть супа никаких документов предъявлять не нужно. Еду можно съесть на месте или взять с собой (в своей посуде).

Питание для малоимущих

Услуги питания для малоимущих лиц оказывают в шести местах Риги: ул. Даугавгривас, 41; ул. Залениеку, 40; ул. Слокас, 33; Бривибас гатве, 399-601; ул. Твайка, 54/3 и ул. Стурманя 25-18, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и в выходные с 10:00 до 15:00, исключая праздничные дни. Каждый пункт питания в среднем обеспечивает 342 порции. В октябре Рижская дума в целом профинансировала 53 675 порций.

Горячую еду лица могут получить, предоставив электронное персональное удостоверение, в котором введена справка от Рижской социальной службы – о соответствии статусу нуждающегося или малоимущего и о получении услуги питания.

Призываем жителей быть отзывчивыми и не проходить равнодушно мимо людей, попавших в беспомощное положение, поскольку помощь находится всего на расстоянии одного звонка: позвонив по телефону для внештатных ситуаций 112 или по телефону полиции 110, неотложной скорой помощи 113, а в рабочие дни можно информировать о бездомных мобильную бригаду Рижского приюта по телефону 27023550.

Просим также людей в холодное время года не употреблять алкоголь и одурманивающие вещества, которые во время пониженной температуры воздуха на улице влияют на физическое состояние человека. Также призываем людей одеваться в соответствии с погодными условиями. Людей, оставшихся без крова, просим пользоваться услугами бесплатных ночлежек.

Также жителей Риги призываем жертвовать теплую одежду, обувь, теплые носки, одеяла (в хорошем состоянии) для нужд обитателей Рижского приюта – ул. Маскавас, 208 и ул. Католю, 57.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Поклонников взбесил новый «Шерлок» Showbiz

Поклонников взбесил новый «Шерлок»

По ту сторону вебкамеры: как девушки зарабатывают в секс-чате Wo&Men

По ту сторону вебкамеры: как девушки зарабатывают в секс-чате

Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки Showbiz

Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки

Ученые рассказали, кода телепортация станет доступна Hi-Tech

Ученые рассказали, кода телепортация станет доступна

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp Hi-Tech

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Общество

TVNET спрашивает

В новом году я планирую: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 