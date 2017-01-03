Эвакуация в торговых центрах Риги: мошенники вымогают деньги у предпринимателей

3 января прошла пресс-конференция Государственной полиции Латвии, на которой должностные лица рассказали об участившихся случаях эвакуации латвийских торговых центров. Представители полиции сообщили, что сегодня можно говорить о новом «феномене преступности» - владельцам и администрации торговых центров передаётся электронная информация об угрозах взрыва с целью вымогательства денег у предпринимателей.

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В качестве спикеров на пресс-конференции выступили начальник главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин и заместителем начальника ПБ Эрикс Цинкус.

«Перед началом праздничных дней, Государственная полиция Латвии обнаружила новый вид преступления - в электронном виде передавать информацию об угрозах взорвать торговые центры с целью вымогательства денег у предпринимателей. Такие преступления констатированы уже в пяти странах, в том числе и в Латвии», - рассказал начальник главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин. Он также добавил, что злоумышленникам грозит срок до одного года лишения свободы.

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Государственная полиция считает, что

в происходящем замешан либо один человек, либо объединённая группировка людей.

На данный момент, ни одного человека не задержали, однако, полиция обещает, что это только вопрос времени. В целом, начаты девять уголовных процессов, также происходит активное сотрудничество с другими странами, которые могут оказать помощь.

В случае, если кем-либо были получены аналогичные или похожие уведомления и угрозы, полиция призывает бизнесменов и предпринимателей немедленно обращаться в соответствующие органы и ни в коем случае не платить вымогателям. «Подчиняться и выполнять требования нарушителей нельзя», - подчёркивает Гришин.

Заместитель начальника ПБ Эрикс Цинкус отметил, что

на данный момент нет никаких оснований полагать, что подобные действия могут быть связаны с терроризмом.

В настоящее время полиция в интересах следствия не раскрывает информацию о том, какую именно сумму запрашивали преступники, а также язык, на котором отправлялись письма с угрозами.

Напомним, что в предпраздничный период несколько раз были эвакуированы торговый центр Riga Plaza и магазины Prisma. Так, 18 декабря, в Риге были эвакуированы два торговых центра - Domina и Rīga Plaza. 21 декабря по техническим причинам, были закрыты для посетителей торгово-развлекательный центр «Riga Plaza» в Пардаугаве, а также магазины «Prisma» на улице Гростонас и Курземском проспекте. Через несколько дней вечером 23 декабря, представители магазинов вновь получили информацию о потенциальных угрозах.









Aizvērt По техническим причинам закрыт торговый центр «Riga Plaza» Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto







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