Сливать и продавать топливо больше не получится

Правительство сегодня одобрило порядок контроля в месте пересечения границы на автодороге отдельных акцизных товаров и объема содержащегося в коммерческом механическом транспортном средстве топлива, необходимого для обеспечения его деятельности.

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Цель правил - ограничить на территории ЕС возможности сливать, хранить и продавать ввезенное коммерческим механическим транспортом горючее, за которое в ЕС не уплачены налоги.

Дополнительно при въезде из третьих стран в месте пересечения границы на автодороге водитель грузовой автомашины должен будет указать в заявлении о перемещении акцизных товаров объем содержащегося в коммерческом механическом транспортном средстве топлива для обеспечения его деятельности, пробег механического транспортного средства на момент пересечения границы, название и регистрационный номер владельца или держателя транспортного средства.

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Указанная в заявлении информация будет введена в электронную систему обработки таможенных данных Службы государственных доходов). Если во время контроля таможенник зафиксирует разницу между фактическим и указанным количеством горючего, будет установлен объем несоответствия и причина возникновения разницы.

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