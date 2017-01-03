Сливать и продавать топливо больше не получится

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Правительство сегодня одобрило порядок контроля в месте пересечения границы на автодороге отдельных акцизных товаров и объема содержащегося в коммерческом механическом транспортном средстве топлива, необходимого для обеспечения его деятельности.

Еще по этой теме

Цель правил - ограничить на территории ЕС возможности сливать, хранить и продавать ввезенное коммерческим механическим транспортом горючее, за которое в ЕС не уплачены налоги.

Дополнительно при въезде из третьих стран в месте пересечения границы на автодороге водитель грузовой автомашины должен будет указать в заявлении о перемещении акцизных товаров объем содержащегося в коммерческом механическом транспортном средстве топлива для обеспечения его деятельности, пробег механического транспортного средства на момент пересечения границы, название и регистрационный номер владельца или держателя транспортного средства.

Реклама

Указанная в заявлении информация будет введена в электронную систему обработки таможенных данных Службы государственных доходов). Если во время контроля таможенник зафиксирует разницу между фактическим и указанным количеством горючего, будет установлен объем несоответствия и причина возникновения разницы.

Еще по этой теме
Ассоциация: теневая экономика на рынке топлива остается проблемой

Ассоциация: теневая экономика на рынке топлива остается проблемой

Топливные компании нарушают правила и торгуют не тем топливом

Топливные компании нарушают правила и торгуют не тем топливом

В Латвии сокращается импорт бензина и дизельного топлива

В Латвии сокращается импорт бензина и дизельного топлива


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки Hi-Tech

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки

В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках Hi-Tech

В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках

Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь Wo&Men

Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь

2-месячный внук звезды Голливуда оказался на грани смерти Wo&Men

2-месячный внук звезды Голливуда оказался на грани смерти

9 признаков того, что она несчастлива в постели Wo&Men

9 признаков того, что она несчастлива в постели

Налоги

Топливо

TVNET спрашивает

В новом году я планирую: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 