Рижскую академию педагогики и управления образованием присоединят к ЛУ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/LETA

Министерство образования и науки (МОН) приняло решение реорганизовать с августа 2017 года Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО), присоединив ее к Латвийскому университету.

Как заявили в министерстве, это необходимо для концентрации ресурсов и максимально эффективного расходования бюджетных средств.

В области педагогического образования в Латвии в настоящее время наблюдается большая фрагментация, кроме того, ежегодно вузы выпускают большое количество педагогов (более 1000), но работу в школе начинает и продолжает лишь небольшая их часть, а именно, 200-400 человек в год.

Реклама

Поэтому, как считает МОН,

процесс подготовки специалистов в области педагогики необходимо сделать более эффективным.

Обучение будущих педагогов по всем предметам должно концентрироваться в высших учебных заведениях, способных обеспечить высокий уровень научной базы, академических кадров и инфраструктуры.

В результате консолидации студенты РАПУО не пострадают, так как смогут продолжить образование и в других высших учебных заведениях. Студентам будет предоставлена возможность продолжить учебу в Латвийском университете, а также на соответствующих специальностях в Латвийской музыкальной академии, Банковской высшей школе и Рижском техническом университете.

Учащимся филиалов РАПУО будет предоставлена возможность продолжить учебу либо в соответствующем своему профилю региональном вузе - Лиепайском университете, Видземской высшей школе, Даугавпилсском университете, Резекненской технологической академии, Вентспилсской высшей школе - или заочно в Латвийском университете, Банковской высшей школе, бизнес-колледже Высшей банковской школы и Рижском техническом университете.

Изменения в учебном процессе вступят в силу в 2017/2018 учебному году.

РАПУО была основана в мае 1994 года, в этом учебном году в вузе учатся 3514 студентов. 565 (16%) из общего числа учащихся обучаются за бюджетные средства, 2949 (81%) - за плату. У академии имеется восемь филиалов в различных регионах Латвии - Алуксне, Бауске, Цесисе, Екабпилсе, Кулдиге, Мадоне, Тукумсе и Вентспилсе. В филиалах в целом обучается 998 студентов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Mārupe, 95000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

2-месячный внук звезды Голливуда оказался на грани смерти Wo&Men

2-месячный внук звезды Голливуда оказался на грани смерти

Земляне смогут наблюдать пик метеоритного дождя Hi-Tech

Земляне смогут наблюдать пик метеоритного дождя

Осада юрмальского дома Пугачевой и Резник против Вайкуле Showbiz

Осада юрмальского дома Пугачевой и Резник против Вайкуле

В Китае изобрели уникальный способ борьбы со списыванием в школе Hi-Tech

В Китае изобрели уникальный способ борьбы со списыванием в школе

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки Hi-Tech

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки

Образование

TVNET спрашивает

В новом году я планирую: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 