Рижскую академию педагогики и управления образованием присоединят к ЛУ

Министерство образования и науки (МОН) приняло решение реорганизовать с августа 2017 года Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО), присоединив ее к Латвийскому университету.

Как заявили в министерстве, это необходимо для концентрации ресурсов и максимально эффективного расходования бюджетных средств.

В области педагогического образования в Латвии в настоящее время наблюдается большая фрагментация, кроме того, ежегодно вузы выпускают большое количество педагогов (более 1000), но работу в школе начинает и продолжает лишь небольшая их часть, а именно, 200-400 человек в год.

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Поэтому, как считает МОН,

процесс подготовки специалистов в области педагогики необходимо сделать более эффективным.

Обучение будущих педагогов по всем предметам должно концентрироваться в высших учебных заведениях, способных обеспечить высокий уровень научной базы, академических кадров и инфраструктуры.

В результате консолидации студенты РАПУО не пострадают, так как смогут продолжить образование и в других высших учебных заведениях. Студентам будет предоставлена возможность продолжить учебу в Латвийском университете, а также на соответствующих специальностях в Латвийской музыкальной академии, Банковской высшей школе и Рижском техническом университете.

Учащимся филиалов РАПУО будет предоставлена возможность продолжить учебу либо в соответствующем своему профилю региональном вузе - Лиепайском университете, Видземской высшей школе, Даугавпилсском университете, Резекненской технологической академии, Вентспилсской высшей школе - или заочно в Латвийском университете, Банковской высшей школе, бизнес-колледже Высшей банковской школы и Рижском техническом университете.

Изменения в учебном процессе вступят в силу в 2017/2018 учебному году.

РАПУО была основана в мае 1994 года, в этом учебном году в вузе учатся 3514 студентов. 565 (16%) из общего числа учащихся обучаются за бюджетные средства, 2949 (81%) - за плату. У академии имеется восемь филиалов в различных регионах Латвии - Алуксне, Бауске, Цесисе, Екабпилсе, Кулдиге, Мадоне, Тукумсе и Вентспилсе. В филиалах в целом обучается 998 студентов.