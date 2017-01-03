СГД успокоила: деньги от родственников из-за границы налогом не облагаются

Если жителям Латвии присылают деньги проживающие за рубежом родственники до третьей степени, подоходный налог с населения к ним не применяется, заявила Служба государственных доходов (СГД), комментируя муссирующуюся в последние дни неполную и некорректную информацию о применении налога к денежным переводам.

СГД отмечает, что действия в отношении денег, которые получены от родственников или других лиц за рубежом, зависят от степени родства с лицом, от которого они получены, их суммы и сути сделки.

Полученные деньги не нужно декларировать и подоходный налог не нужно платить в случае, если их отправителя и получателя связывают брак или родство до третьей степени в понимании гражданского закона - это родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, дети, внуки, двоюродные дедушки и бабушки, племянники и т.д. В данном случае считается, что деньги из-за рубежа перечисляются в рамках одной семьи для покрытия расходов домашнего хозяйства, например, работающие за рубежом родители перечисляет их живущим в Латвии детям, их дедушкам и бабушкам.

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Полученные деньги необходимо декларировать, но подоходный налог платить не нужно в случае, если житель Латвии банковским переводом получает деньги от живущего за рубежом родственника до третьей степени, с которым у него нет общего домашнего хозяйства.

Также полученные деньги необходимо декларировать, но подоходный налог платить не нужно в случае, если житель Латвии банковским переводом получает деньги от проживающего за рубежом лица, которое не является его родственником до третьей степени или их вообще не связывает родство (сосед, друг и т. п.), но эти деньги получатель использует для покрытия своих расходов на образование и/или лечение. Для того чтобы к этой сумме не применялся подоходный налог с населения,

ее получатель должен документально доказать, что деньги используются для указанных расходов.

Однако, если полученная от одного и того же лица сумма в обоих случаях превышает 4000 евро в год, ее следует декларировать как не облагаемый подоходных налогом доход, подав в СГД декларацию, чтобы информировать о происхождении денег.

В свою очередь в случаях, когда житель Латвии банковским переводом получает деньги на сумму более 1425 евро в год от проживающего за рубежом лица, которое не является его супругом или родственником до третьей степени или их вообще не связывает родство (сосед, друг и т. п.) и полученные деньги не используются для покрытия расходов на лечение или образование, полученные деньги необходимо декларировать, заплатив подоходный налог в размере 23% с суммы, превышающей 1425 евро.

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