СГД успокоила: деньги от родственников из-за границы налогом не облагаются

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Если жителям Латвии присылают деньги проживающие за рубежом родственники до третьей степени, подоходный налог с населения к ним не применяется, заявила Служба государственных доходов (СГД), комментируя муссирующуюся в последние дни неполную и некорректную информацию о применении налога к денежным переводам.

СГД отмечает, что действия в отношении денег, которые получены от родственников или других лиц за рубежом, зависят от степени родства с лицом, от которого они получены, их суммы и сути сделки.

Полученные деньги не нужно декларировать и подоходный налог не нужно платить в случае, если их отправителя и получателя связывают брак или родство до третьей степени в понимании гражданского закона - это родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, дети, внуки, двоюродные дедушки и бабушки, племянники и т.д. В данном случае считается, что деньги из-за рубежа перечисляются в рамках одной семьи для покрытия расходов домашнего хозяйства, например, работающие за рубежом родители перечисляет их живущим в Латвии детям, их дедушкам и бабушкам.

Реклама

Полученные деньги необходимо декларировать, но подоходный налог платить не нужно в случае, если житель Латвии банковским переводом получает деньги от живущего за рубежом родственника до третьей степени, с которым у него нет общего домашнего хозяйства.

Также полученные деньги необходимо декларировать, но подоходный налог платить не нужно в случае, если житель Латвии банковским переводом получает деньги от проживающего за рубежом лица, которое не является его родственником до третьей степени или их вообще не связывает родство (сосед, друг и т. п.), но эти деньги получатель использует для покрытия своих расходов на образование и/или лечение. Для того чтобы к этой сумме не применялся подоходный налог с населения,

ее получатель должен документально доказать, что деньги используются для указанных расходов.

Однако, если полученная от одного и того же лица сумма в обоих случаях превышает 4000 евро в год, ее следует декларировать как не облагаемый подоходных налогом доход, подав в СГД декларацию, чтобы информировать о происхождении денег.

В свою очередь в случаях, когда житель Латвии банковским переводом получает деньги на сумму более 1425 евро в год от проживающего за рубежом лица, которое не является его супругом или родственником до третьей степени или их вообще не связывает родство (сосед, друг и т. п.) и полученные деньги не используются для покрытия расходов на лечение или образование, полученные деньги необходимо декларировать, заплатив подоходный налог в размере 23% с суммы, превышающей 1425 евро.

Еще по этой теме
Гражданка Латвии из Лондона: за помощь семье я получила штраф от СГД 20 тыс евро

Гражданка Латвии из Лондона: за помощь семье я получила штраф от СГД 20 тыс евро

Из-за скандалов доверие к СГД и KNAB существенно снизилось

Из-за скандалов доверие к СГД и KNAB существенно снизилось

СГД предупредила жителей, получающих помощь от родных из-за границы

СГД предупредила жителей, получающих помощь от родных из-за границы


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Kalnciema pag., 75000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках Hi-Tech

В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки Hi-Tech

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки

Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь Wo&Men

Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь

9 признаков того, что она несчастлива в постели Wo&Men

9 признаков того, что она несчастлива в постели

2-месячный внук звезды Голливуда оказался на грани смерти Wo&Men

2-месячный внук звезды Голливуда оказался на грани смерти

СГД

Налоги

TVNET спрашивает

В новом году я планирую: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 