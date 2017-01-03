Система э-здоровья: выписано уже более тысячи больничных

 

Фото: AP/Scanpix

В системе электронного здравоохранения выписано уже более 1900 электронных рецептов и свыше 1300 электронных больничных листов, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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С введением электронных больничных листов полностью в электронной среде осуществляется процесс предоставления пособий по болезни и материнству. Если в системе электронного здравоохранения выписан больничный лист «B», заявление для получения пособия по болезни или материнству в Государственное агентство социального страхования можно подать через портал электронных услуг «latvija.lv».

К началу года заключено более 900 договоров об использовании системы электронного здравоохранения, в том числе почти 200 договоров с аптеками и аптечными сетями. Еще 2100 договоров находятся на различных стадиях заключения. Как ранее сообщила НСЗ, в целом планируется заключить более 4000 договоров.

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Для того чтобы информировать население об использовании системы электронного здравоохранения, лечебные учреждения и аптеки используют специальные наклейки, которые информируют о том, что в данном учреждении можно получить электронный рецепт и открыть, продлить или закрыть электронный больничный лист, в свою очередь в аптеке с такой наклейкой можно приобрести лекарства по электронному рецепту.

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