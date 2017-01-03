План по фоторадарам: хотят набрать штрафов на 4,9 млн евро

 

Фото: Laura Dzērve/Latvijas Radio

В этом году за зарегистрированные фоторадарами нарушения в госбюджет планируется собрать штрафы на сумму 4,9 млн евро, сообщает Министерство внутренних дел.

Правительство сегодня разрешило министерству взять на себя долгосрочные обязательства по обеспечению деятельности фоторадаров на период до 2022 года на сумму до 9,8 млн евро. Часть этих денег уже потрачена в прошлом году.

Также правительство одобрило прогнозы МВД о сумме штрафов, которые планируются за зафиксированные радарами нарушения. В 2017 году эти поступления запланированы в размере 4,8 млн евро, в 2018 году - 6,4 млн евро, в 2019 году - 6,8 млн евро, в 2020 году - 5,7 млн евро, в 2021 году - 4,6 млн евро, в 2022 году - 1,99 млн евро, в 2023 году - 265,7 тыс. евро.

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Правительство еще в конце прошлого года утвердило уточненный график установки фоторадаров. В соответствии с планом 100 радаров будут установлены в четыре этапа - в 2015 году установлено 16 фоторадаров, в 2016 году - 24 фоторадара, в 2017 году планируется установить 20 радаров, а в 2018 году - 40 радаров.

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