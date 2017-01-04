В связи со снегопадом сегодня действуют «снежные билеты»

В связи с прогнозируемой метеорологами метелью сегодня автоводители в Риге могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Для проезда в общественном транспорте автоводителям необходимо иметь при себе техпаспорт, который нужно предъявить контролерам во время проверки.

Этой возможностью может воспользоваться любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь необязательно. Предъявленный техпаспорт подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится на дорогах города, что и является целью введения самоуправлением так называемых снежных билетов.

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При необходимости период действия «снежных» билетов будет продлен, о чем будет объявлено отдельно.

Такие льготы на проезд в общественном транспорте Рижская дума ввела в декабре 2012 года с целью снижения интенсивности транспортного потока и загруженности дорог во время обильных осадков в зимний период, чтобы облегчить и ускорить уборку улиц.