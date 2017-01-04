Начинается кампания по прививке от дифтерии

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Минздрав и Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) сегодня на пресс-конференции расскажут об информационной кампании «Защищен, потому что привит!», которая актуализирует необходимость прививаться от дифтерии, сообщила представитель ЦКПЗ Илзе Арая.

В пресс-конференции примет участие министр здравоохранения Анда Чакша.

В 2015 году от дифтерии и столбняка было привито лишь 65,3% взрослых жителей Латвии. Ведущие латвийские инфекционисты и эпидемиологи обеспокоены этим фактом, подчеркивая, что заболеваемость дифтерией в Латвии уже несколько лет является самой высокой в ЕС.

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По данным за 2015 год, охват вакцинацией от дифтерии и столбняка среди взрослых старше 25 лет составил всего 65,3%, среди подростков в возрасте 14 лет - 91%, детей в возрасте 7 лет - 97,4%. Это означает, что примерно треть взрослых просрочила вакцинацию от дифтерии, а каждый десятый подросток заканчивает школу без достаточной защиты от этих опасных инфекционных заболеваний, сказала Арая.

В Латвии вакцинация от дифтерии оплачивается государством.


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