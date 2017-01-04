ЛДз планирует привезти в Ригу тестовый поезд из Ирана

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) работает над тем, чтобы в этом году привезти в Ригу тестовый поезд из Ирана, рассказал агентству ЛЕТА председатель правления дочернего предприятия концерна «ЛДз логистика» Вернер Лусис.

Он считает, что нет оснований для паники из-за спада грузооборота по латвийскому транзитному коридору. Главное - активно работать над привлечением новых грузов и развитием маршрутов.

«Мы, например, работаем сейчас с иранскими грузами. Планируем привезти из Ирана тестовый поезд.

Пока мы не можем сказать, как будет развиваться рынок, но возможности есть, и они достаточно реальны», - сказал представитель ЛДз. Грузами на новом пути могут быть чай, шелк и др.

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Тестовый поезд из Ирана планируется отправить в этом году. В январе по этому вопросу предусмотрены переговоры с ОАО «Российские железные дороги». «Мы планируем разработать специальный тариф, транспортировать грузы до Риги, а далее судами в Гамбург, Дуйсбург и др.», - сказал Лусис.

Он напомнил, что в прошлом году был укомплектован состав из Китая в Ригу.

«Наша задача состоит в том, чтобы создать максимально благоприятные условия для клиентов - владельцев и перевозчиков грузов», - сказал Лусис, добавив, что поезд Иу-Забайкальск-Рига уже признан официальным маршрутом в России.

Лусис отметил, что нужно много работать с местными предпринимателями для обеспечения объема грузов на китайском направлении. «120 кг от одного грузоотправителя мало, чтобы везти их в Китай на поезде. Мы призываем предпринимателей объединяться и формировать общие контейнеры. В этом сегменте рынка нужно менять мышление. Ажиотаж из-за первого поезда из Китая утих, и теперь нам нужно работать над регулярным сообщением», - сказал представитель ЛДз.

С китайской стороной достигнута договоренность о следующем поезде в Ригу.

Разработаны тарифы на 2017 год, которые «China Railway Container Transport Company» сейчас предлагает клиентам и поставщикам. Разработано несколько маршрутов из Китая в Латвию - через Находку, Достык и Забайкальск.

Также продолжается работа над развитием контейнерных поездов «Зубр» и «Балтика-транзит», который повезет грузы в Туркменистан и Узбекистан.


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