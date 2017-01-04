Из-за метели и ДТП затруднено движение по улицам Риги

 

Фото: Reuters/LETA

Сегодня утром из-за снегопада и многочисленных ДТП затруднено движение по улицам Риги, сообщает предприятие «Латвияс валстс цели» в сотрудничестве с «Waze.com».

Значительно осложнено передвижение на ул. Виенибас гатве до ул. Улманя гатве, на улицах Лубанас и Даугавгривас. Также медленно транспорт передвигается по Вантовому и Каменному мостам, ул. Валдемара, Юглас и др.

Утром 4 января Ригу засыпало снегом

Фото: Утром 4 января Ригу засыпало снегом0

По данным «Waze.com», заторам способствуют многочисленные ДТП на столичных улицах. Автоаварии сегодня утром произошли на улицах Даугавгривас, Калнциема, Елгавас, Виенибас гатве, Лиелвардес и др.

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Как сообщалось, в связи с прогнозами о предстоящем снегопаде автоводители сегодня в столице могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

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