Тысячи домашних хозяйств остались без электричества

В среду утром в электросетях зарегистрировано 309 аварийных отключений, без электричества осталось несколько тысяч домохозяйств, свидетельствует карта отключений электроснабжения предприятия «Садалес тикли».

Больше всего повреждений линий электропередачи зарегистрировано в Баускском и Рундальском краях, к западу от Сигулды - в Кримулдском и Инчукалнском краях, а также в Латгале, в основном в Резекненском крае.

В районе от Риги до Сигулды ночью шел сильный снегопад, поэтому с увеличением скорости ветра могут усиленно ломаться и падать на электролинии деревья.

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По прогнозам синоптиков, в течение дня ветер усилится до 14-19 метров в секунду, в Курземе - до 19-24 метров в секунду, поэтому самая сильная метель ожидается во второй половине дня.

























Aizvērt Утром 4 января Ригу засыпало снегом Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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