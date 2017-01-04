Из-за снегопада нарушена работа Рижского аэропорта

В среду утром из-за снегопада Рижский аэропорт не смог принять самолеты из Хельсинки, Вильнюса и Паланги - они направлены в другие аэропорты.

Как сообщается на сайте аэропорта, с небольшой задержкой утром вылетел самолет в Лондон, с часовым опозданием - самолеты в Дортмунд и Франкфурт, а остальные рейсы сильно запаздывают.

Несколько рейсов в аэропорту отменено - это рейсы из Риги в Стокгольм, Копенгаген, Вильнюс, Осло и Таллин, а также обратные рейсы.

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Представитель Рижского аэропорта Лаура Карните сообщила агентству ЛЕТА, что работу аэропорта затрудняет не только метель, но и сильный боковой ветер.

На расчистке взлетных полос от снега задействована вся техника, однако пока ситуация лучше не становится, поэтому работа аэропорта может быть осложнена в течение всего дня. В связи с этим аэропорт призывает пассажиров следить за изменениями в расписание рейсов на сайте аэропорта и в социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Риге продолжится в течение всего дня, хотя и с меньшей интенсивностью, чем утром. Однако метель еще только усилится, так как растет скорость северо-восточного ветра.

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