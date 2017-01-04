В Рижском аэропорту не смогли приземлиться три самолета; задерживаются рейсы

 

Фото: Evija Trifanova /

В среду утром из-за снегопада Рижский аэропорт не смог принять самолеты из Хельсинки, Вильнюса и Паланги - они направлены в другие аэропорты.

Как сообщается на сайте аэропорта, с небольшой задержкой утром вылетел самолет в Лондон, с часовым опозданием - самолеты в Дортмунд и Франкфурт, а остальные рейсы сильно запаздывают.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Риге продолжится в течение всего дня, хотя и с меньшей интенсивностью, чем утром. Однако метель еще только усилится, так как растет скорость северо-восточного ветра.

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