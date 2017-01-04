Из-за воспламенившегося янтаря прогулка в Лиепае чуть не обернулась трагедией

 

В понедельник дневная прогулка для одной семьи могла обернуться трагедией. Но повезло – воспламенившийся в руках ложный янтарь удалось выбросить.

«Около 12.30 я, мама и папа вышли на взморье и нашли его», – рассказала Эдите Заля из Юрмалциемса. На песке был замечен темно-красный кусок янтаря величиной с кулак. Никогда прежде здесь не удавалось найти ничего большего, чем маленькие кусочки солнечного камня.

Папа взял в руки. Так как он облип песком, он хотел стряхнуть его. Слегка ударил по концу прогулочной палки. «И тогда он «взорвался» – выпрыснула какая-то жидкость и прилипла к перчаткам. Маме брызги попали на фуфайку, прогорели дырки», – рассказала Эдите. Папе удалось сорвать перчатку и воспламенившийся ложный янтарь бросить на песок.

Фосфор темным черным дымом горел около семи минут, потушить было невозможно.

«Мы были в шоке – ничего подобного не ожидали», – признала Эдите.

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Несмотря на неприятную неожиданность, Эдите сфотографировала происходящее, чтобы предупредить других она поместила снимки в социальную сеть фейсбук. Правда, там высказывались предположения, что это поддельный случай и на песок выпрыснута горючая жидкость, так как видны красные линии. «Следы капель возникли от того, что фосфор взорвался и горел по частям», – пояснила юрмалциемчанка.

В предыдущий раз о ложном янтаре в «Курземес вардс» писалось в начале февраля прошлого года. В тот раз в Лиепае возле Лебединого пруда у одной почти 80-летней дамы найденный на пляже ложный янтарь обжог бедро. Хотя в Лиепае и Нице на пляжах находятся предупреждения на разных языках, из-за воспламенившегося фосфора время от времени происходят несчастные случаи – ожоги у людей, возгорание в жилище

На пляж в Юрмалциемсе выбросило воспламеняющийся фосфор

Фото: На пляж в Юрмалциемсе выбросило воспламеняющийся фосфор0

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