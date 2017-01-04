Из-за снегопада общественный транспорт в Риге курсирует с часовым опозданием

Izvēlies atbildi

Я рад, что наконец-то выпал снег! Так долго его ждали! 31%

Здорово, ведь можно пользоваться общественным транспортом бесплатно 7%

Да, но хотелось бы, чтобы снега было чуть меньше 5%

Если бы снегоуборочные машины работали более усиленно, было бы меньше проблем 4%

Кошмар, теперь на улицах сплошные пробки! 5%

Я вообще не люблю зиму и снег 40%