Из-за снегопада общественный транспорт в Риге курсирует с часовым опозданием

Из-за снегопада автобусы и троллейбусы в Риге курсируют примерно с часовым опозданием, сообщает предприятие «Ригас сатиксме».
Снегопад нарушил также график движения трамваев - они отстают от расписания примерно на 20 минут.
Снег и многочисленные ДТП существенно затрудняют движение по столичным улицам.
На Каменном и Вантовом мостах стоят автомобильные пробки, заторы образовались на улицах Ганибу дамбис, Мукусалас
и в других местах.
Из-за аварий замедлено движение на Островном мосту, ул. Ранькя дамбис и др. столичных магистралях.
На улицах столицы сегодня работают почти 60 единиц снегоочистительной техники.Еще по этой теме