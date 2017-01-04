Из-за снегопада общественный транспорт в Риге курсирует с часовым опозданием

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

Из-за снегопада автобусы и троллейбусы в Риге курсируют примерно с часовым опозданием, сообщает предприятие «Ригас сатиксме».

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Снегопад нарушил также график движения трамваев - они отстают от расписания примерно на 20 минут.

Снег и многочисленные ДТП существенно затрудняют движение по столичным улицам.

На Каменном и Вантовом мостах стоят автомобильные пробки, заторы образовались на улицах Ганибу дамбис, Мукусалас

и в других местах.

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Утром 4 января Ригу засыпало снегом

Фото: Утром 4 января Ригу засыпало снегом0

Из-за аварий замедлено движение на Островном мосту, ул. Ранькя дамбис и др. столичных магистралях.

На улицах столицы сегодня работают почти 60 единиц снегоочистительной техники.

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