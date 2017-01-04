Премьер: планов объединения министерств в настоящее время нет

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

У правительства нет планов объединения министерств, заявил телеканалу LNT премьер-министр Марис Кучинскис, комментируя предложения председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса.

Премьер отметил, что министерства «просто так не объединяют». Для него главное, чтобы министерства добивались поставленных целей, а не концентрировались на объединении, в процессе которого цели могут остаться недостигнутыми.

Лембергс в интервью газете «Неаткарига» ранее заявил, что нужно объединить ресурсы Министерства экономики, Межведомственного координационного центра, Агентства приватизации, Министерства охраны среды и регионального развития и Государственной канцелярии, уволив из Госканцелярии половину сотрудников и создав орган для разработки народнохозяйственной политики.

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По мнению Лембергса, в настоящее время в Латвии нет учреждения, которое занималось бы разработкой экономической политики. Очень большие функции в этой сфере неофициально переданы Министерству финансов, которое не должно этим заниматься.

В свою очередь эффективность Минэкономики очень низка, и оно отвечает всего за несколько направлений народного хозяйства, при этом не самых главных, считает вентспилский мэр.


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