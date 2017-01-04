Госканцелярия: чиновники получают большие премии из-за низких зарплат

Директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш
 

Директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш. Фото: Zane Bitere / LETA

Недавно Государственный контроль опубликовал данные, согласно которым в последний год расходы на премии в госуправлении значительно выросли. Если еще в 2013 году министерства и другие госучреждения в общей сложности потратили на эти цели чуть более 11 млн евро, то в 2015 году — уже 18 млн. Как пояснил в программе ЛР4 «Подробности» директор Государственной канцелярии Мартиньш Криевиньш, это связано как с преодолением Латвией экономического кризиса, так и с нуждой мотивировать специалистов оставаться в госсекторе.

Комментируя резонансную публикацию Госконтроля в соцсети Twitter о премиях в государственных структурах, Криевиньш напомнил, что денежные поощрения получают не только чиновники.

«Не надо забывать, что некоторые медики получают те же самые премии и те же учителя получают премии. Так что мы не можем говорить, что только бюрократы «съедают» все 18 млн. Если мы посмотрим на ту статистику, мы увидим, что эти данные касаются где-то 58 тыс. человек, работающих в госуправлении. Поделите на них эти 18 млн. Получается не такая большая сумма», — указал глава Госканцелярии.

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По его словам,

система премий служит хорошей мотивацией для высококлассных специалистов в госструктурах, борющихся с постоянным соблазном уйти в частный сектор.

«Понимаю, что многие могут быть возмущены тем, что в госуправлении выплачивают премии, но надо иметь ввиду, что в госуправлении (как и в бизнес-структурах) есть люди, которые делают свою работу намного лучше других. Их надо каким-то образом мотивировать. Мотивировать работать настолько же усердно и в следующем году, мотивировать продолжить работу в госуправлении, а не уходить в частный сектор», — пояснил Криевиньш.

Он добавил, что средняя зарплата в госструктурах Латвии совсем невелика. С этим связана и текучесть кадров, остановить которую помогает система премий.

«Текучесть кадров связана с немотивирующей системой зарплат.

Она неконкурентоспособна с частным сектором. Когда мы провели исследование и сравнили одинаковые позиции в частном секторе и госуправлении, оказалось, что зарплаты по очень многим позициям в госуправлении (особенно — руководящие должности) не достигают и 40% от зарплат в частном секторе. К тому же, в госуправлении нужно выполнять большой объем работы. Это порождает стресс, а никто не любит работать в стрессовых условиях. Кроме того, появляются возможности работы в частном секторе здесь, в Латвии, или в международных структурах», — рассказал директор Госканцелярии.

Криевиньш уточнил, что средняя зарплата работника госуправления едва превышает 790 евро до вычета налогов.

«На руки, грубо говоря, это 500-600 евро. Это средняя зарплата. Есть люди, которые работают за 500 евро в месяц, и есть, конечно, руководящее звено — примерно 22 человека, которые получают 2441 евро до уплаты налогов. Это госсекретари министерств, директор Госканцелярии, некоторые руководители особо больших институций», — объяснил специалист.

Криевиньш также рассказал, с чем связан рост премий на фоне сравнительно низких зарплат.

«2011-2012 годы — послекризисные, когда о премиях никто и не мечтал. Только в последние годы, когда ситуация немного стабилизировалась, начали выплачиваться премии. Это раз. Во-вторых, с каждым годом растет текучесть кадров в госуправлении. За 2016 год в госуправлении сменилось примерно 15-16% работников. Их набирают на конкурсной основе. Это значит, что за время проведения конкурсов (2-3 месяца) в институциях набирается фонд, который в итоге можно выплатить тем, кто работал лучше», — сказал представитель Госканцелярии.

Труднее обстоит с общим повышением зарплат в госсекторе. По словам Криевиньша, дополнительных средств в бюджете на эти цели нет и не планируется.

«Повышение зарплат может происходить может только на основе повышения внутренней эффективности. Либо ты увольняешь людей, либо каким-то образом сокращаешь какие-то другие расходы. Мы не говорим о том, что увеличение заработных плат может происходить на базисе каких-то дополнительных денег, новых налогов и так далее. Госуправление должно стать более эффективным», — указал Криевиньш.

Добавим, ранее госконтролер Элита Круминя в комментарии Службе новостей Латвийского радио заявила, что увеличение размера премий в 2015 году может быть связано с прошедшим президентством Латвии в Евросоюзе.

«Мы следим за тем, чтобы выплата премий соответствовала закону, где четко сказано, что премии можно выплачивать только после того, как была проведена оценка работы, а также установлен потолок премий», — заявила Круминя.


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